Nitrat im Grundwasser: EU macht Druck

Eigentlich ist Stickstoff im Boden eine wichtige Sache: Alle Pflanzen brauchen ihn zum Wachsen. Die Landwirtschaft düngt mit Stickstoff – würde sie es nicht tun, wären Erträge in heutigen Größenordnungen undenkbar. Der Stoff ist in Gülle enthalten, oder auch in Kunstdünger. Aber zu viel davon ist schädlich: Wenn mehr Stickstoff ausgebracht wird, als die Pflanzen aufnehmen können, dann landet er im Grundwasser – als gesundheitsschädliches Nitrat.

Deutschland verletzt Nitrat-Richtlinie seit 30 Jahren

Die Europäische Union kümmert sich darum, dass das Grundwasser in Europa nicht verseucht wird. Sie hat die EU-Nitratrichtlinie erlassen. Und zwar schon im Jahr 1991. Doch Deutschland verletzt sie bis heute, sagt Renke Deckarm von der Vertretung der EU in Bayern: "Die deutsche Düngemittelverordnung ist der Hauptteil der Umsetzung der Richtlinie, und wir sehen im Ergebnis, dass die Nitrat-Grenzwerte immer noch nicht eingehalten werden."

24 europäische Staaten halten die Nitratrichtlinie ein. Neben Deutschland verstoßen nur Belgien und Italien noch dagegen. Seit 20 Jahren gibt es deswegen Streit. EU-Gerichte geben Brüssel regelmäßig recht. Und jetzt könnte es bald richtig teuer werden. Deutschland drohen Strafen bis zu 857.000 Euro - pro Tag.

EU prüft neuen deutschen Vorschlag zum Düngerecht

Um sie zu vermeiden, hat die Bundesregierung im Februar der EU einen Vorschlag für ein verschärftes Düngerecht vorgelegt. Die Details sind bisher nicht öffentlich, die EU-Kommission prüfe noch, ob der deutsche Vorschlag die Richtlinie erfüllt, berichtet Deckarm. "Wir setzen nach wie vor auf den Dialog und hoffen, dass es zu einer guten Lösung kommt. Denn unser Ziel ist es nicht, Gerichtsverfahren zu gewinnen oder Strafgelder zu erheben, sondern unser Ziel ist es, dass die Richtlinie eingehalten wird."

Bauern befürchten Ernteeinbußen

Die so genannten roten Gebiete, in denen Landwirte 20 Prozent weniger Dünger ausbringen dürfen, würden infolge der geplanten Verschärfung um etwa ein Drittel der Fläche größer werden. Dabei führen sie schon jetzt oft zu Ärger bei Bauern.

Sie klagen über zusätzliche Bürokratie und befürchten Ernteeinbußen. Außerdem brauchen Bauern in roten Gebieten mehr Lagerplatz für Gülle, weil sie nur noch in kürzeren Zeiträumen des Jahres ausgebracht werden darf.

Zu viele Änderungen in kurzer Zeit

Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn etwa haben sich Bauern zusammengeschlossen. Sie kritisieren, dass ein sehr großes rotes Gebiet aufgrund von zu wenig Messstellen mit überhöhten Nitratwerten ausgewiesen worden sei. Man habe viele Vorschläge gemacht, wo mit wenig Aufwand zusätzliche Messungen möglich wären, sagt der Sprecher der Landwirte, Hans Hilz.

Doch die Behörden seien nicht darauf eingegangen. Dass die Düngeverordnung jetzt schon wieder geändert werden soll, obwohl sie in der jetzigen Form nicht einmal zwei Jahre alt ist, bereitet ihm Sorge: "Man überschlägt sich heute mit neuen Regeln und neuen Anforderungen für Landwirte. Wir brauchen da eine gewisse Zeit, dass man reagieren kann. Man muss investieren in Lagerraum, in Technik. Und das ist ja auch nicht alles von heute auf morgen finanziell zu stemmen."

Zum Artikel: Warum Gülle in immer größeren Fässern unterwegs ist

Agrarwissenschaftler messen großen Stickstoffüberschuss

Doch es gehe nicht anders, als die Düngeregeln zu verschärfen, meint der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube von der Universität Kiel. Er hat in einem Gutachten im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) großen Nachbesserungsbedarf festgestellt.

Es werde einfach zu viel gedüngt. So ergebe sich im deutschen Durchschnitt ein Stickstoffüberschuss von knapp 100 Kilogramm pro Hektar und Jahr. "Und jeder Überschuss ist nicht mehr in Böden zu speichern, weil die Böden weitestgehend mit Stickstoff gesättigt sind. Das heißt, der Stickstoff landet in der Umwelt", warnt Taube. Zumindest beim Kunstdünger lohne es sich für Bauern jetzt, zu sparen – denn die Preise dafür sind exorbitant gestiegen.

Professor: Zu viele Tiere sind das Problem

Als zentrales Problem sieht der Professor, dass in Deutschland zu viele Tiere gehalten würden und deshalb zu viel Gülle anfällt. "Wir müssen in jedem Fall von dem jetzigen Ausmaß der Tierhaltung deutlich herunter“, fordert er.

Statt des Systems der roten Gebiete mit regionalen Einschränkungen für das Düngen fordert Taube eine so genannte Hoftorbilanz für Stickstoff auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb. Mit Hilfe der Buchführung über eingekauften Dünger und verkaufte Tiere und Pflanzen lasse sich sicherstellen, dass auf den Flächen jedes einzelnen Hofes nicht zu viel Stickstoff landet.

Ob das bei der nächsten Reform der Düngeverordnung so kommt, ist fraglich. Aber, dass das Düngerecht in Deutschland verschärft wird, ist schon heute klar. Dafür wird der Druck aus Brüssel sorgen.