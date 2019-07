Nitrat & Co: Kampf um sauberes Trinkwasser verschärft sich

Im letzten Nitratbericht der Bundesregierung von 2016 wurde an fast jeder dritten Messstelle der zulässige Nitrat-Grenzwert überschritten. Auch in Bayern gibt es Brennpunkte, wo die Versorger mittlerweile einen erheblichen Aufwand betreiben müssen, um die Trinkwasserverordnung einzuhalten. So auch in Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut.

Grenzwerte werden zur Herausforderung

Hans Weinzierl genießt es, den Wasserhahn aufzudrehen und sofort bestes Trinkwasser in kontrollierter Qualität zu bekommen: "Ist nicht in allen Ländern selbstverständlich", nickt er und nimmt einen großen Schluck aus dem Glas. Im Gegensatz zu den meisten Verbrauchern weiß er allerdings, wie groß der Aufwand dafür ist.

Weinzierl ist der Chef der örtlichen Wasserwerke in Rottenburg an der Laaber. In seiner Region gibt es ein Nitratproblem: Der nationale Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter wird zum Teil deutlich überschritten. Hans Weinzierl kennt die Ursache:

"Wir leben hier halt im Landkreis Landshut im Mittelpunkt großer Schweinemastanlagen, die eine enorme Menge an Gülle produzieren. Diese Gülle wird dann schlussendlich auf den umliegenden Feldern ausgebracht." Hans Weinzierl

Ruf nach strengeren Kontrollen

So könne das nicht mehr lange weitergehen, findet der Fachmann. Die Politik müsse endlich handeln und die Probleme jetzt lösen. Man müsse dem Nährstoffbedarf der Pflanzen Rechnung tragen und nicht mehr auf den Feldern ausbringen als die Pflanzen tatsächlich verbrauchen. Aber da gebe es viel zu wenig Kontrollen und deswegen bleibe es bei Lippenbekenntnissen.