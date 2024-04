Nistkästen für den Gartenrotschwanz

Zurück aus Afrika sind schon alle Nistplätze besetzt

Bei den Vögeln ist die Konkurrenz um Nistplätze groß. Wenn der Gartenrotschwanz als Langstrecken-Zugvogel erst spät im Frühjahr aus Afrika zurückkehrt (Mitte bis Ende April), sind die meisten Brutplätze bereits belegt.

Kleingartenanlagen und Friedhöfe als Rückzugsgebiet

"Heutzutage findet man den Gartenrotschwanz in München fast nur noch in Kleingartenanlagen und auf Friedhöfen", erklärt Rosa Albrecht. "Genau hier unterstützen wir die Vögel mit zusätzlichen Nistangeboten." In Zusammenarbeit mit Naturbegeisterten und Kleingärtnern werden die Nistkästen an geeigneten Stellen in den Anlagen aufgehängt – und zwar erst sehr spät, damit sie nicht vorher von anderen Vogelarten "bezogen" werden.

Auch der Spatz hat's schwer in München

Ein zweites Beispiel – auch ein Allerweltvogel: der Haussperling – also der gemeine Spatz. Auch er steht bayernweit auf der Vorwarnliste für vom Aussterben bedrohten Arten. Gäbe es eine eigene Liste nur für München, wäre der Spatz sogar "stark gefährdet". Auch hier mangelt es an geeignetem Lebensraum.

Zu wenig Hecken und keine Sandbäder

Bei Haussanierungen wird aus energetischen Gründen auch noch das kleinste Loch verstopft. Außerdem gibt es zu wenige Hecken oder Fassadenbegrünungen, in denen sich die sozialen Vögel, die grundsätzlich in Kolonien brüten, versammeln können. Und Spatzen brauchen zur Gefiederpflege Sandbäder – das heißt offene, nicht geteerte Flächen mit Sand und Dreck – und auch die gibt es in der Stadt immer seltener.

Aber nicht alle Vögel in München brauchen Hilfe: Bei Bunt- und Grünspecht und dem Zilpzalp – da sind die Bestände in München laut LBV seit Jahren stabil. Der Zilpzalp ist nicht sehr anspruchsvoll bei der Lebensraumwahl und zudem auch anpassungsfähig. Im Gegensatz zum Gartenrotschwanz kommt er schon im März aus dem Süden zurück und findet deshalb auch noch Brutplätze.