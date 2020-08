NIPSTA - angehende Pfleger und Medizinstudente leiten Station

Das Projekt trägt den Namen NIPSTA - Nürnberger Interprofessionelle Ausbildungsstation - und soll dazu beitragen, dass die Arbeitsprozesse zwischen Ärzten und Pflegekräften am Nürnberger Nordklinikum verbessert werden. Vier Wochen lang leiten die künftigen Berufseinsteiger unter professioneller Aufsicht eine Station - von der Patientenbetreuung bis hin zur Dokumentation gehört alles mit dazu.

Großes Interesse an NIPSTA

Simon Freitag ist bald mit dem Medizinstudium fertig. Praxiserfahrung sammelt er momentan im Nordklinikum im Rahmen des NIPSTA-Projekts. Die Schicht beginnt morgens um 6.15 Uhr im Besprechungszimmer. Zusammen mit Kevin Gugel bereitet der 24-Jährige die anstehende Visite vor. Kevin Gugel ist 30 und im dritten Ausbildungsjahr zur Pflegekraft. Dass angehender Arzt und baldiger Pfleger sich gemeinsam vorbereiten, ist in der Praxis eher nicht der Fall. NIPSTA will die beiden Berufsgruppen näher zusammenbringen. Simon und Kevin sind zwei von acht Teilnehmern des Projekts. Die Plätze sind begehrt.

"In der beruflichen Realität weiß der Pfleger oft nicht genau, was der Arzt tut und umgekehrt. NIPSTA bringt beide Seiten schon vor dem Berufseinstieg näher zusammen." Birgit Kummerer, Praxisanleiterin Nordklinikum Nürnberg

Arbeit am Patienten

Im Rahmen der Visite führt Simon Freitag an einer Patientin einen Bauchultraschall durch. Der angehende Pfleger Kevin Gugel unterstützt ihn dabei. Ziel ist die engere Verzahnung von Pflege und Medizin. Vorbild für das Projekt ist das Uniklinikum Heidelberg. Dort wurde das Konzept entwickelt. Praxisanleiterin Birgit Kummerer hat bereits mehrere NIPSTA-Gruppen am Nürnberger Klinikum betreut und sie betont, wie wichtig es ist, dass beide Berufsfelder aufeinander eingehen. Das erhöhe das Wohl der Patienten. So wäre bei NIPSTA auch mal der angehende Arzt bei der Körperpflege von Patienten mit dabei, was später nicht mehr zu seinem Berufsbild gehöre. Mit welchen Herausforderungen Pflegende aber tagtäglich zu tun haben, bekommen die künftigen Mediziner hier konkret vermittelt. Gleichzeitig stellt Kevin Gugel fest, dass bei seinem Projektpartner schon vor Abschluss des Medizinstudiums das Stations-Telefon am Hosenbund unentwegt klingelt. Stressresistenz ist für beide eine Schlüsselkompetenz.

Nordklinikum will Konzept ausweiten

Das Projekt am Nordklinikum findet bereits im zweiten Jahr statt. Die professionelle Begleitung und Betreuung der angehenden Berufseinsteiger sei zwar arbeitsintensiv, aber für die Praxis von großem Nutzen, um die sonst recht starre Trennung zwischen Pflege und Ärzten aufzuweichen, so Personalvorstand Peter Schuh. Die bisherigen Ergebnisse seien absolut positiv. Sobald sich die Corona-Situation“ dauerhaft verbessere, sollen wieder mehrere Gruppen pro Jahr NIPSTA durchlaufen.