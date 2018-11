Nikolauskonvoi: Hilfe aus Burgau für Rumänien

„Nikolauskonvoi“ heißt das Projekt des Vereins „Hinsehen und Helfen“. Fast 40 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer haben sich an der Eishalle Burgau getroffen, um von dort im Konvoi eine mehrtägige Reise nach Rumänien anzutreten. Geladen haben sie rund 10.000 Weihnachtspäckchen, über 25 Tonnen Lebensmittel, Winterkleidung, medizinisches Material, Schultaschen und vieles mehr.

Kaum vorstellbare Lebensverhältnisse

Außerdem sind dieses Jahr Ausstattungspakete für vier Kindergärten an Bord der Laster. Nach der Ankunft des Konvois in Rumänien werden die Päckchen an bedürftige Kinder und an Einrichtungen verteilt. „Speziell in den ländlichen Regionen haben wir festgestellt, dass die Menschen dort weder Arbeit noch genug zu essen haben", sagte Christian Oberlander vom Verein "Hinsehen und Helfen" kurz vor der Abfahrt dem BR.

"Die Kinder haben wenig Kleidung, zum Teil schlafen und essen Familien mit vier bis fünf Kindern in einem Raum", so Oberlander weiter. Es seien dort Verhältnisse, die man sich bei uns gar nicht vorstellen könne. Neben ehrenamtlichen Fahrern haben auch viele Freiwillige beim Packen geholfen: unter anderen Schüler, Kindergartenkinder, Privatleute und Unternehmen. Den Nikolauskonvoi gibt es seit fünf Jahren – auch heuer hat wieder die Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) die Schirmherrschaft übernommen.