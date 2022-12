Nikolaus statt Strafzettel: Kleiner Dank für richtiges Parken

Gerade in der Weihnachtszeit sind die Innenstädte voll und Parkplätze rar. Um so erfreulicher findet es der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz, wenn die Menschen ihre Autos trotzdem korrekt abstellen. Viele der "Richtigparker" finden deshalb nun eine kleine Überraschung unter ihrem Scheibenwischer – eine Dankeschön-Karte und einen Schokoladen-Weihnachtsmann.

Zweckverband: Richtiges Parken muss auch mal belohnt werden

Wer trotz des vorweihnachtlichen Trubels beim Parken auf die Verkehrsregeln achte, bekomme für gewöhnlich keine Rückmeldung, teilte der Zweckverband mit Sitz in Amberg am Dienstag (20.12.) in einem Schreiben zu der Aktion mit. Mit der kleinen Aufmerksamkeit wolle man sich bei all denen bedanken, die sich beim Parken vorschriftsmäßig und rücksichtsvoll verhielten.

Verkehrswächter verteilen mehr als 5.000 Weihnachtsmänner

Die Schokoladen-Aktion geht laut Zweckverband bereits in die sechste Runde. In diesem Jahr verteilen Mitarbeitende mehr als 5.000 Weihnachtsmänner in insgesamt 62 Kommunen, darunter zum Beispiel Altdorf bei Nürnberg, Feucht, Gößweinstein, Mainleus, Nittenau, Straubing oder Zwiesel. Der Zweckverband ist für knapp 140 Städte, Gemeinden, Märkte und Verwaltungsgemeinschaften in der Oberpfalz, in Niederbayern sowie in Mittel- und Oberfranken tätig.