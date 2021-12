Nikolaus in Neubrunn Corona-konform unterwegs

Eselhengst Felix ist das Trostpflaster für die Kinder. Bepackt mit Geschenken nehmen ihn der Nikolaus und Knecht Ruprecht in der Pandemie mit auf ihrer Tour durch Neubrunn. Auf Weihnachtsmärkte, Adventssingen und vieles andere müssen die Kinder in diesem Jahr verzichten. Der Besuch vom Nikolaus soll für sie in diesem Jahr aber nicht ausfallen, das haben sich Udo Pfreundschuh, seine Tochter Marie und seine Frau Sabine vorgenommen.

Nikolaus besucht mehr als 60 Kinder

Mehr als 20 Familien haben sich schon für den Besuch am Sonntag bei dem Gabenbringer vorab angemeldet und am Nikolaustag selber ist er auch im Roten Mantel mit Rauschebart und Bischofsstab unterwegs. An den beiden Tagen besucht er über 60 Kinder – alle unter Einhaltung der Corona-Regeln.Heißt: Der Nikolaus muss leider draußen bleiben. Deshalb macht er sich mit einer großen Glocke bemerkbar und trifft die Kinder an der Haustür oder am Gartenzaun und hält Abstand. Dazu ist Udo Pfreundschuh dreifach geimpft und frisch getestet.

Nikolaus lässt trotz Corona Kinderaugen strahlen

Seit 30 Jahren ist Udo Pfreundschuh als Nikolaus in Neubrunn unterwegs. Abgesehen von dieser Aufgabe hat er die Pflegerische Leitung in der Notaufnahme der Würzburger Uniklinik. Trotz Pandemie und belastendem Arbeitsumfeld hat er nicht daran gedacht, sein Ehrenamt ruhen zu lassen: "Mir war gerade in dieser Zeit wichtig, dass es stattfindet, die Tradition zu wahren und die Kinder glücklich zu machen. Es gibt nichts schöneres als die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn der Nikolaus kommt."