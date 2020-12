05.12.2020, 08:24 Uhr

Corona-Kuriosität: "Nikolaus-Drive-In" in Tirschenreuth

Nikolaus und Krampus im Vorbeifahren: Mit dem "Nikolaus-Drive-In" hat sich ein Verein in Tirschenreuth in Corona-Zeiten eine besondere Aktion ausgedacht. Familien können den Heiligen auf einem Großparkplatz in seiner prächtigen Kutsche treffen.