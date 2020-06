Night of Light: Hilferuf der Veranstaltungsbranche Niederbayern

Die Veranstaltungsbranche hat in der Nacht auf Dienstag einen visuellen Hilferuf an die Politik gesendet. Als Zeichen wurden bundesweit Gebäude in Rot angestrahlt – auch in Niederbayern. Der Karl-Turm in Deggendorf, die Benediktiner Abtei Schweiklberg in Vilshofen oder die Ballsporthalle der Roten Raben in Vilsbiburg: Diese und viele weitere Gebäude in Landshut, Straubing, Plattling und in ganz Niederbayern erstrahlten in rot.

Veranstaltungsbranche kämpft ums Überleben

Die Veranstaltungsbranche wollte damit auf ihre schwierige Situation während der Corona-Krise aufmerksam machen. Großveranstaltungen sind noch bis Oktober abgesagt, die aktuellen Auflagen würden Veranstaltungen unmöglich machen, wie es heißt. Damit stehe die gesamte Branche auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen. Mit der bundesweiten Aktion "Night of Light" fordern die Beteiligten die Politik zu einem Dialog auf, um einen Weg aus der Krise zu finden.