Nigerianerin wegen Randalen in Waldkraiburg vor Gericht

Der Auslöser der Krawalle am 6. Juni in der Erstaufnahmeeinrichtung in Waldkraiburg (Lkr. Mühldorf am Inn) war die Anweisung der Regierung von Oberbayern, aus Brandschutzgründen Kühlschränke aus den Zimmern der Asylbewerber entfernen zu lassen. Als der Abtransport des Kühlschranks aus dem Zimmer einer Nigerianerin anstand, soll sie sich massiv dagegen gewehrt haben. Laut Anklage beschimpfte die 24-Jährige die Mitarbeiter, bedrohte sie und ließ sich nicht mehr beruhigen.

Angeklagte soll Heimbewohner angestachelt haben

Als die Polizei gerufen wurde, um die Frau in Gewahrsam zu nehmen, soll sie andere Heimbewohner angestachelt haben, ihr zu helfen und sie zu befreien. Daraufhin bewaffneten sich über 50 Bewohner des Asylbewerberheims mit diversen Gegenständen.

Staatsanwaltschaft erhebt mehrere Vorwürfe

Etwa 150 Polizisten rückten an und brachten wieder Ruhe in die mehrstöckige Erstaufnahmeeinrichtung. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau aus Nigeria Nötigung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch vor.