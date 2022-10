Nigerianer in Würzburg: Ständiges Bangen um Aufenthaltserlaubnis

Wenn es nach dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg gegangen wäre, wäre Osaivbie Ekogiawe, genannt Kelvin, seit gut einer Woche in Nigeria. Seine Abschiebung war auf den 18. Oktober datiert – doch das Verwaltungsgericht Würzburg hatte in letzter Minute einen Eilantrag von Kelvins Anwältin zugelassen und entschieden: Kelvin bleibt. Vorerst. Bis die für Unterfranken zuständige Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt über seinen bereits im Juni gestellten Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis entschieden hat.

20-Jähriger will einfach nur ankommen

Eine Hängepartie für den jungen Mann, der einfach nur ankommen will. Der 20-Jährige, der 2018 nach Deutschland kam, versucht jetzt, so gut es eben geht, normal weiterzumachen. Drei bis vier Mal die Woche geht er zum Fußballtraining der 1. Mannschaft des SV Heidingsfeld. Auch am Dienstagabend stand er wieder gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen. Der Verein sei für ihn wie eine Familie. "Ich muss machen, was mich glücklich macht. Dazu gehört auch, einfach weiter Fußball zu spielen", sagt Kelvin. Beim Training mit seiner Mannschaft kann er mal abschalten, die Sorgen kurz beiseiteschieben.

Nigerianer erfüllt alle Voraussetzungen für Aufenthalt

Heute ist seine Freundin Elisa Goldberg zum Training mitgekommen. Die beiden sind seit fast drei Jahren ein Paar. Als der Abschiebebescheid kam, fiel sie aus allen Wolken: "Wir dachten der Aufenthaltstitel wird bearbeitet. Osaivbie erfüllt ja auch alle Voraussetzungen." Deshalb hatte seine Anwältin schon im Juni den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nach §25a AufenthG gestellt. Auch sie war sich sicher, dass die Zustimmung nur eine Frage der Zeit ist, weil Kelvin seit mehr als vier Jahren in Deutschland lebt, Deutsch spricht, einen guten Schulabschluss hat und eine Ausbildung in der Pflege macht. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Doch die Zentrale Ausländerbehörde will die Abschiebung weiterhin durchsetzen.

Sportverein steht hinter dem Nigerianer

Für den Sportverein in Heidingsfeld ist das nicht nachvollziehbar. Vorständin Annette Göhler setzt weiterhin alle Hebel in Bewegung: "Das betrifft ganz viele, nicht nur Kelvin. Er hat uns auf jeden Fall als Unterstützung, das haben viele sicher nicht", so Göhler. Sie war auch am Montag vor der geplanten Abschiebung auf der Demo für Kelvin. "Wir wollen jetzt einmal mehr aufmerksam darauf machen, dass es viele Menschen gibt, die sich bemühen, sich zu integrieren. Und das sollte ihnen dann auch ermöglicht werden."

Auch Freundin muss bangen und abwarten

Auch bei seinen Teamkollegen ist Kelvin beliebt – als Fußballer und als Mensch: "Er macht einzigartige Sachen auf dem Feld." – "Er hat ein großes Herz. Und im Fußball ist er ein großes Talent. Vor allem im Eins-zu-eins ist er stark." – "Ein sympathischer Kerl, kenne ihn seit zwei, drei Jahren, super Typ." Alle hier sind sich einig: Kelvin ist eine große Bereicherung fürs Team – und andersrum. Seine Freundin Elisa beobachtet, wie er nach gut einer Stunde auf dem Rasen langsam auftaut: "Beim Sport sieht man, dass es ihn aufweckt, es ist halt seine Leidenschaft." Für Elisa und Kelvin heißt es weiterhin: abwarten und hoffen, dass eine Abschiebung endgültig vom Tisch ist, so dass er bald sicher für das nächste Heimspiel zusagen kann.