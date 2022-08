Niedrigwasser sorgt für Sprit-Engpass in der Oberpfalz

Ein Sprit-Engpass sorgt momentan dafür, dass Autofahrer an einigen Tankstellen in der Oberpfalz nicht mehr tanken können. Grund dafür ist der heiße Sommer in diesem Jahr.

Transportschiffe können nicht voll beladen werden

Die Trockenheit in Deutschland verursacht an vielen Flüssen niedrige Pegelstände - auch der Rhein ist hiervon betroffen. Große Transportschiffe können aufgrund dessen nicht mit voller Ladung fahren, sie würden sonst auf dem Flussbett aufsetzen. Die Folge: Es kommt deutlich weniger Diesel und Heizöl aus den Niederlanden nach Deutschland.

Auch Sprit-Lieferung per Bahn schwierig

Die Lieferung per Schiene oder Straße gestaltet sich ebenfalls schwierig, erklärt Alexander von Gersdorf, Sprecher des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie fallen viele Lokführer aus und LKW-Fahrer sind derzeit Mangelware.

Verband: Kein Grund zur Sorge

Trotzdem schlägt der Verband keinen Alarm. Autofahrer müssen sich derzeit noch keine Sorgen machen, dass es zu flächendeckenden und dauerhaften Engpässen bei Benzin und Diesel kommt.

Auch Heizölkunden beruhigt Alexander von Gersdorf. Die Produktion in den Raffinerien läuft zwar, es hängt aktuell nur an der Logistik. Wie lange der Sprit-Engpass noch andauert oder ober er sich verschlimmert, ist laut Wirtschaftsverband noch nicht abzusehen. Nur ein ergiebiger Landregen würde für Entspannung sorgen.