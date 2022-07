Niedrigwasser in Schwabens Flüssen: Bislang kein Fischsterben

Die schwäbischen Flüsse Wertach, Lech, Iller, Günz und der obere Bereich der Donau führen derzeit rund 30 Prozent weniger Wasser als im langjährigen Mittel. Diese Beobachtung macht Michael Bohlinger, der Geschäftsführer der LEW Wasserkraft GmbH. "Die aktuelle Trockenheit kommt bei uns an, ist aber nicht beunruhigend", erklärt Bohlinger im BR-Gespräch.

BR24live ab 13 Uhr: Wird das Wasser für Pool und Rasen knapp?

Tiefe Stauseen machen das Leben der Fische trotz Hitze erträglich

Man sei wegen der niedrigen Wasserstände in Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Fischerei-Verantwortlichen - denn die hohen Temperaturen können den Fischen zu schaffen machen. Der Vorteil der vielen tiefen Stauseen in Schwaben, vor allem an der Wertach, sei, dass das Wasser in Bodennähe immer relativ kalt und damit für die Fische erträglich sei. Wird das Wasser zu warm, ist die Sauerstoffaufnahme der Fische beeinträchtigt. Dies sei bisher aber in Schwaben nicht der Fall.

Aktuell noch kein Fischsterben in Schwaben

Das bestätigt Nils Führer, der Fachbereichsleiter Wasserbau und Gewässerentwicklung beim Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth. Aktuell sei in Schwaben kein Fischsterben wegen der hohen Temperaturen gemeldet worden. Sehr niedrige Wasserstände habe lediglich die Friedberger Ach, dort sei deshalb das Wasserkraftwerk an der Kittelmühle abgeschaltet worden.

Die aktuellen Niedrigwasser haben zur Folge, dass das WWA derzeit zusätzliche Messungen der Fließgeschwindigkeit durchführt, außerdem werden vermehrt Stichproben genommen, um die Sauerstoffkonzentration in den Gewässern zu ermitteln.

Die Situation sei aktuell aber entspannt, es lege keine Notfallsituation vor. Die Gewässer seien auch nicht so trocken in den Sommer hineingegangen wie in früheren Jahren. Allerdings würden seit einigen Jahren in Schwaben flächig sinkende Wasserstände gemessen. Diese Situation behalte man im Blick.

Konstantes Wasser für Energiegewinnung

Trotz des Niedrigwassers ist die Wasserführung für die Energiegewinnung konstant, erklärt Michael Bohlinger von der LEW Wasserkraft GmbH. Da die Stromvermarktung zum großen Teil über langjährige Verträge laufe und die Preise nur zum Teil am Spotmarkt gemacht würden, bedeuten die Niedrigwasser auch keine finanziellen Einbußen für die Kraftwerkbetreiber. Nur große Zusatzgewinne seien derzeit eben "nicht drin".