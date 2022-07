Niedrigwasser in der Itz: Fische in Lebensgefahr

Das derzeitige Niedrigwasser gefährdet die Fischbestände in der Itz bei Coburg. Seit Tagen ist in dem kleinen Flüsschen, das durch die Stadt fließt, zu wenig Wasser vorhanden. Die Gefahr für die Fische sei derzeit sehr hoch, so ein Sprecher des Bayerischen Landesfischereiverbands.

Auslöser seien demnach die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen und die damit verbundene Trockenheit. Auch in anderen Regionen Bayerns melden Experten derzeit Niedrigwasser. Vor einer Woche hatte der Pegel der Donau historische Tiefststände erreicht.

Wasserstand der Itz extrem niedrig

Der Wasserstand der Itz, einem Nebenfluss des Mains, ist derzeit extrem niedrig. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt liegt der Pegel der Itz derzeit bei 1,79 Metern. Noch im Mai betrug der Wasserstand zwei Meter. Im April lag der Pegel zeitweise bei 2,50 Metern. Ein weiteres Absinken könnte für die Fische im Wasser lebensgefährlich werden, so der Sprecher des Landesfischereiverbands.