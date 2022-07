Niedrigwasser: Einschränkungen für die Donauschifffahrt

Die weiter fallenden Pegelstände der Donau in Niederbayern bereiten der Binnenschifffahrt zunehmend Probleme. Wegen ihres großen Tiefgangs können die meisten Flusskreuzfahrtschiffe und Hotelschiffe den Streckenabschnitt zwischen Vilshofen und Straubing nicht mehr befahren. Und auch Frachtschiffe können ihre Ladekapazität nicht mehr ausschöpfen. Generell aber werde die Schifffahrt auf der Donau nicht eingestellt, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes in Regensburg dem BR auf Anfrage.

Reeder und Kapitäne entscheiden selbst, ob Fahrt möglich ist

Wie der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes erklärte, sei es in der Verantwortung der Reedereien, beziehungsweise der Schiffskapitäne, zu entscheiden, ob bei Niedrigwasser eine Fahrt möglich ist. Verschiedene Faktoren spielten dabei eine Rolle: Zum Beispiel die Länge des Schiffs, die Konstruktionsweise des Rumpfes und die Verteilung der Ladung. Außerdem bräuchten Frachtschiffe bei der Bergabfahrt weniger Wasser unter dem Kiel als in der Bergauffahrt. Der Grund: Bergauf saugt der Schiffspropeller sozusagen das Wasser unterm Schiff weg.

Frachter nur mit einem Drittel ihrer Ladekapazität unterwegs

Ein Sprecher des Donauhafens im niederbayerischen Straubing sagte dem BR auf Anfrage, derzeit kämen die meisten Frachter mit rund einem Drittel ihrer Ladungskapazität an. Das sind nach wie vor mehrere Hundert Tonnen Schüttgut wie Sojaschrot oder Raps. Generell wird die Schifffahrt auf der Donau nicht eingestellt, so ein Sprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes. Denn es hänge vom jeweiligen Schiffstyp ab, ob Fahrten noch möglich sind oder nicht.

Während die meisten Flusskreuzfahrtschiffe wegen ihres großen Tiefgangs die Donau zwischen Passau und Straubing nicht mehr befahren können, sind Frachtschiffe und Sportboote nach wie auf dem niederbayerischen Donauabschnitt unterwegs. Aktuell misst der neuralgische Pegel Pfelling bei Bogen in Niederbayern 240 Zentimeter. Der jemals niedrigste Wasserstand dort betrug 228 Zentimeter im Jahr 2018.

Baden in der Donau auch bei Niedrigwasser gefährlich

Auch wenn die niedrigen Pegelstände der Donau in Niederbayern verlockend sein mögen – baden und schwimmen im Fluss sind weiter lebensgefährlich. Davor warnt die Wasserwacht. Ein Sprecher sagte dem BR, die Donau sei derzeit keineswegs sicherer als sonst.

Der Pegel der Donau im niederbayerischen Deggendorf erreicht zurzeit nur rund 1,60 Meter. Es sei durchaus verlockend, jetzt den Fluss zu durchwaten, so der Sprecher der Wasserwacht. Aber in der Schifffahrtsrinne könne es gefährliche Strömungen und Wirbel geben. Gerade dort, wo die sogenannten Buhnen enden. Außerdem seien nach wie vor große Frachtschiffe und Sportboote auf dem Fluss unterwegs. Gerade die Frachter erzeugten einen lebensgefährlichen Sog, so der Sprecher. Außerdem könne man sich an scharfkantigem Müll oder an Glasscherben verletzen, die jetzt bei Niedrigwasser an die Oberfläche kämen. Die Wasserwacht warnt vor gefährlichen Mutproben und betont: Baden in der Donau ist bei Niedrigwasser keineswegs sicherer als sonst.