Niedrigwasser bremst Schiffsverkehr: Folgen auch für Nürnberg

Am Main-Donau-Kanal bei Nürnberg ist von Niedrigwasser keine Spur. Der Kanal ist künstlich angelegt. Staustufen regulieren den Wasserstand. Dennoch sind die Auswirkungen des Niedrigwassers in Rhein und Donau auch hier zu spüren. Derzeit kommen weniger Flusskreuzfahrtschiffe an, sagt Antonia Frisch, die für den Betrieb des Personenschifffahrtshafens der Stadt Nürnberg zuständig ist. Die Stadt verzeichnet Stornierungen bei den Anlegestellen.

Kreuzfahrtschiffe: Nach Corona nun Niedrigwasser

Dauert die Trockenheit weiter an, wird es die Bilanz des Personenschifffahrtshafens trüben. Dabei ist das erste Halbjahr gut gestartet. "Wir hatten fast das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht", berichtet Antonia Frisch von der Stadt Nürnberg. In normalen Jahren legen bis zu tausend Kreuzfahrtschiffe in Nürnberg an und bringen Tausende Touristen. Nachdem die Corona-Pandemie die Tourismus- und Kreuzfahrtbranche stark getroffen hatte, macht ihr nun das Niedrigwasser zu schaffen.

Wegen Niedrigwasser: Frachter nicht voll beladen

Direkt gegenüber den Anlegestellen für die Kreuzfahrtschiffe werden die Frachtschiffe im Nürnberger Bayernhafen be- und entladen. Kohle, Baustoffe, Getreide werden per Schiff Tonnenweise transportiert. Wegen des Niedrigwassers können die Schiffe aber nicht voll beladen werden, sagt Peter Stäblein, Geschäftsführer des Bayernhafens Nürnberg-Roth. Sonst würden sie im Niedrigwasser des Rheins und der Donau den Grund berühren.

Peter Stäblein ist noch optimistisch, dass sich die wirtschaftlichen Folgen für den Bayernhafen Nürnberg in Grenzen halten: "Wir hatten ein starkes erstes Quartal. Wir liegen im Vergleich zum Vorjahr bei der Menge an umgeschlagenen Schiffsgütern im Plus", sagt Peter Stäblein. Sollte die Trockenphase aber noch länger anhalten, werde sich dies auch in den Bilanzen des Hafens niederschlagen.

Logistikbranche unter Druck

Schon jetzt müssen Unternehmen umplanen und mehr Güter per Bahn und Lkw transportieren. Doch hier warten schon die nächsten Probleme. Die Kapazitäten bei der Bahn sind ausgelastet. Schnell tausende Tonnen an Gütern auf die Schiene zu bringen sei schwierig, sagt Stäblein. Das Gleiche gelte für einen Transport mit Lastern. Es fehlt an Lkws und Fahrern.

Die Logistikbranche steht unter Druck. Zahlreiche Unternehmen in der Region leiden bereits unter den Engpässen. Verzögerungen und höhere Kosten sind die Folge. Und auch in Zukunft muss häufiger mit langen Trockenperioden und damit Niedrigwasser in Flüssen gerechnet werden.