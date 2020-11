Niedrigster Corona-Inzidenzwert: Kulmbach ist unter 50

Im Landkreis Kulmbach ist der Wert von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 gesunken. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) betrug er am Montag (Stand 08.00 Uhr) 48,91 und ist damit der niedrigste Inzidenzwert in Bayern. Nach einer Mitteilung des Landratsamts Kulmbach ist der Wert im Lauf des Tages sogar auf 43,32 gesunken.

Landrat warnt vor leichtsinnigem Verhalten

Dies sei jedoch eine Momentaufnahme, teilte das Landratsamt mit. Der Wert könne rasch wieder steigen.

"Diese positive Momentaufnahme muss daher vorsichtig bewertet werden und darf jetzt nicht Anlass für leichtsinniges Verhalten sein." Landrat Klaus Peter Söllner (FW)

Auch im Landkreis Kulmbach gelten verschärfte Regeln

Die Bevölkerung im Landkreis Kulmbach muss sich trotz des niedrigen Inzidenzwertes an die verschärften Regeln halten, die seit 2. November gelten. Danach dürfen sich auch im Landkreis Kulmbach nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.