Niedrigste Inzidenz in Bayern: Erleichterung in Main-Spessart

"Uns macht der 'letzte Platz' in der Statistik ausnahmsweise sehr glücklich", sagt Main-Spessarts Landrätin Sabine Sitter (CSU). Seit Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises in Bayern am untersten Ende der Skala. Der Inzidenzwert liegt laut Robert Koch-Institut aktuell bei 231,0. Landrätin Sitter und die Menschen im Landkreis Main-Spessart sind froh und erleichtert, dass sich die Inzidenz in den vergangenen Wochen relativ stabil hält, und nicht wie in vielen anderen Landkreisen rapide angestiegen ist.

Keine genaue Ursache für die niedrige Inzidenz

Laut Sitter gibt es nicht den einen Grund dafür. Sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermuten ein Zusammenspiel vieler Ursachen. "Es spielt sicherlich eine Rolle, dass Main-Spessart ein Flächenlandkreis ist, in dem die Menschen nicht so eng beieinander leben und arbeiten. Hier 'verläuft' sich vieles. Aus Gesprächen wissen wir, dass in vielen im Landkreis ansässigen Unternehmen Homeoffice-Regelungen der Standard ist und dass die Betriebe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfungen aktiv angeboten haben", so Sitter.

Somit spielen laut Sitter mehrere Faktoren eine Rolle, die Einfluss auf die verhältnismäßig "niedrige" Inzidenz haben. Es sei allerdings zu berücksichtigen, dass "niedrig" hier sehr relativ zu verstehen ist. Allen sei bewusst, dass man jetzt nicht unvorsichtig werden dürfe.

Frühzeitig mit Booster-Impfungen angefangen

Der Pressesprecherin am Landratsamt Dorothea Fischer zufolge wurde im Landkreis Main-Spessart sehr früh mit dem Boostern in den Alten- und Pflegeheimen begonnen. "Dies ist nach unserer Auffassung einer der Hauptgründe, warum wir bisher in der Welle diesen Winter kaum Ausbruchsgeschehen in den Alten- und Pflegeheimen haben und deshalb die vulnerablen Personengruppen bisher so gut es ging geschützt wurden", sagt sie.

Mehr zur aktuellen Lage lesen Sie im Corona-Ticker Unterfranken

Aktuelle Corona-Zahlen im Landkreis Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 8. Dezember) 627 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 6.979 Personen positiv auf Corona getestet worden. Genesen sind davon 6.130 Personen. Bislang sind 222 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 15 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. 562 enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart bislang 179.675 Impfungen durchgeführt, davon 80.470 Erstimpfungen, 79.972 Zweitimpfungen und 19.233 Auffrischungsimpfungen.