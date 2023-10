Niedriger Wasserstand: Donauschifffahrt bekommt Probleme

Der niedrige Wasserstand der Donau bereitet der Schifffahrt Schwierigkeiten. Nach BR-Informationen fahren auf dem frei fließenden Flussabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen im Kreis Passau schon seit einigen Tagen keine Ausflugsschiffe mehr. Auch Frachtschiffe bekamen schon Probleme.

Zu wenig Wasser: Bus statt Schiff

Für Passagiere, die mit dem Schiff auf der Donau fahren wollten, heißt das: Umsteigen. Ein Busunternehmer aus dem Raum Passau sagte dem BR, dass dieser Transfer schon seit einiger Zeit so stattfinde. So würden Ausflügler zum Beispiel regelmäßig in mehreren Bussen von Passau nach Regensburg und umgekehrt transportiert.

Von der zuständigen Behörde, dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK in Regensburg, waren am Samstag keine Informationen zu den niedrigen Wasserständen zu erfahren. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Passau bestätigte allerdings dem BR, dass die Personenschifffahrt auf der niederbayerischen Donau weitgehend nicht mehr stattfinde.

Frachtschiffe müssen Fahrten zum Teil stoppen

Auch Frachtschiffe scheinen Probleme zu bekommen: Nach BR-Informationen mussten in Passau Transportschiffe am Stauwerk Kachlet ihre Fahrt donauaufwärts vereinzelt stoppen.

Der Donaupegel in Pfelling im Landkreis Straubing-Bogen liegt aktuell (Stand Samstag, 12 Uhr) bei knapp 2,57 Meter. Das ist etwa einen halben Meter unter dem Pegelnullpunkt. Der niedrigste gemessene Stand lag im Sommer 2020 bei etwa 2,20 Meter.