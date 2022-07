Niedriger Mainpegel: Wasser-Entnahme-Verbot für Kitzinger Winzer

Wegen der anhaltenden Trockenheit in Unterfranken durften die Winzer im Landkreis Kitzingen am Morgen kein Wasser aus dem Main entnehmen. Laut den Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sank der Mainpegel bei Trunstadt (Lkr. Bamberg) heute (20.07.22) um 5.00 Uhr mit 148 Zentimeter Wassertiefe unter die Marke von 1,50 Meter. Wie das Landratsamt Kitzingen dem BR gegenüber mitteilte, ist dieser Pegelstand für die Genehmigung ausschlaggebend: Demnach darf bei Niedrigwasser keine Wasserentnahme erfolgen.

Laut den Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern lag der Pegel bei Trunstadt um 8.00 Uhr jedoch wieder über 150 Zentimeter. Die ansässigen Winzer hätten sich vor einer Entnahme selbst über mögliches Niedrigwasser zu informieren. Die Genehmigung zur Wasserentnahme im Landkreis Kitzingen wird durch das Landratsamt erteilt.

Wasserentnahme muss dokumentiert werden

Der Antrag kann übrigens von Landwirten oder Gärtnern aller Art gestellt werden. In der Erlaubnis ist auch die Höhe der Wasserentnahmemenge festgelegt. Der Bedarf werde vorab vom Wasserwirtschaftsamt, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder von der Bayerischen Landesanstalt für Wein,- und Gartenbau geprüft und dabei werde unter anderem die Größe der zu bewässernden Fläche berücksichtigt.

Außerdem müssen die Landwirte die Wasserentnahme mit einem Wasserzähler erfassen. "Die Wasserentnahme ist mittels Wasser,- oder Betriebsstundenzähler unter Angabe der Leistungsfähigkeit der Pumpe zu erfassen. Das Betriebstagebuch muss uns einmal im Jahr vorgelegt werden", teilte Corinna Petzold-Mühl vom Landratsamt Kitzingen mit. Für stichpunktartige Kontrollen sei laut Angaben des Landratsamts das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg verantwortlich.

Weinbauverband: Winzer halten Regeln ein

Der Fränkische Weinbauverband zeigte trotz des Trockenstresses auf BR-Anfrage Verständnis für die Vorgaben. Die Winzer würden den Mainpegel berücksichtigen. Gleichzeitig forderte der Verband staatliche Unterstützungen für die Sicherung der Erträge.

Ähnlich wie beim Hochwasserschutz im Süden Bayerns müsse im trockenen Norden mehr in die Bewässerungsinfrastruktur investiert werden. Denkbar seien flächendeckende Rückhaltebecken, in denen Wasser aus dem Winter für den Sommer gespeichert werden soll. Ein Beispiel dafür sei das Projekt "Vinaqua" in Volkach. Dort wird im Winter Regen- und Schmelzwasser in großen Speicherbecken gesammelt. Damit können insgesamt 45 Winzer im Sommer rund 30 Hektar Fläche mit Wasser versorgen.

Winzerin aus Iphofen spricht von dringender Notbewässerung

Andrea Wirsching – Winzerin im Familienbetrieb des VdP Weinguts Wirsching in Iphofen – schildert, wie schwierig die Lage gerade in den Weinbergen rund um Iphofen ist: Auf dem grauen Keuper-Boden würden demnach im Moment Oberflächentemperaturen von um die 60 Grad erreicht. Die Hitze ist zu hoch für die Reben, sie geraten da in Hitzestress, können verbrennen, vertrocknen. So sehe man in den Weinbergen jetzt, dass die Blätter und auch die Trauben langsam etwas schlaff werden. Um die Weinberge zu retten, würden deshalb im Moment auch bewusst Trauben ausgeschnitten, damit die Reben Kraft zum Überleben haben. Die Bewässerung aus dem Main sei im Moment tatsächlich eine Notbewässerung in allerhöchsten Trockenzeiten.

Ohne die Bewässerung kämen die Reben nach etwa fünf Wochen Dürrezeit in die sogenannte Notreife, aus solchen Trauben lässt sich aber kein guter Wein mehr produzieren. Um gegenzusteuern, reichen pro Rebe zehn Liter, am besten unterirdisch durch vergrabene Schläuche als Tropfbewässerung. Dann verdunstet nichts und 95 Prozent des Wassers kommt bei den Pflanzen an. Zum Vergleich erklärt Andrea Wirsching: Iphofen habe 265 Hektar Weinbau, dafür bräuchten die Winzer dort im ganzen Jahr etwa so viel Wasser, wie ein halb so großer Salatproduzent an einem Tag verbrauchen würde.