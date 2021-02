Niedriger Inzidenzwert: OB Reiter für Lockerungen in München

Sollten die Neuinfektionen in München weiter niedrig bleiben, müsse laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über Lockerungen verhandelt werden. Das gab Reiter am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme bekannt.

Teilweise Öffnungen für Gastronomie, Einzelhandel und Kultur

So müsse nach Ansicht Reiters bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 35 über teilweise Öffnungen in der Gastronomie, des Einzelhandels sowie von Kultureinrichtungen gesprochen werden. In diesen Bereichen seien im vergangenen Jahr umfassende Hygienekonzepte erarbeitet und erfolgreich umgesetzt worden, sagte Reiter. Eine Öffnung in diesen Bereichen bei einer Inzidenz von unter 35 wäre verhältnismäßig, so der Münchner Oberbürgermeister. Die 7-Tage Inzidenz für München liegt am Montag bei 36,9.