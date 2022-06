Niedliche Schweine: Minipigs-Nachwuchs im Tiergarten Nürnberg

Derzeit ist Streicheln verboten

Die Minipigs leben seit 2017 im Kinderzoo im südöstlichen Teil des Tiergartens. Es sind Forsthofer Minischweine, die ausgewachsen eine Schulterhöhe von nur rund 30 Zentimetern und ein Gewicht von bis zu 30 Kilogramm erreichen. Eigentlich gehört es zum Konzept des Kinderzoos, dass die jungen Besucherinnen und Besucher die Tiere streicheln und füttern können. Doch bei den Mini-Pigs ist das im Augenblick nicht möglich.

Vorsicht vor der Schweinepest

Das ist eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Afrikanischen Schweinepest, die auch andere Tier im Zoo bedroht. Diese Viruserkrankung ist für Menschen und andere Tierarten ungefährlich. Bei Schweinen verläuft sie aber tödlich ist. Ursprünglich trat die Krankheit in Afrika auf. Inzwischen ist die Seuche in Deutschland angekommen. In Bayern ist bislang jedoch noch kein Fall aufgetreten. Übertragen wird das Virus unter anderem durch direkten Kontakt mit einem infizierten Tier. Es kann aber auch über Werkzeuge, Schuhe und andere Kleidungsstücke zu einem neuen Wirt gelangen. So besteht die Gefahr, dass auch Schweine in menschlicher Obhut mit dem Virus in Kontakt kommen, warnt der Tiergarten.