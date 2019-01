Niederschläge lassen Grundwasserspiegel in Schwaben steigen

Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts in Kempten verbessert sich die Situation von Süden nach Norden. Im Rottachsee, einem großen Wasserspeicher im Oberallgäu, fehlt zum Beispiel immer noch ein Meter bis zum normalen Stand im Winter. In Wildpoldsried im Oberallgäu müssen die Landwirte immerhin kein Wasser mehr mit Tränkefässern aus dem Dorf zu ihren Tieren fahren. Die trocken gefallenen Quellen und Brunnen führen nach Angaben von Bürgermeister Arno Zengerle inzwischen alle wieder Wasser.

Wälder braucht noch mehr Niederschläge

Besser sieht es in Nordschwaben aus. Entlang der Donau lägen alle Messstellen im grünen Bereich, so Bernd Horst vom Donauwörther Wasserwirtschaftsamt. Auch in den tieferen Schichten steige das Wasser langsam wieder. Die Landwirte im Ries sind ebenfalls zufrieden: Laut Kreisobmann Karlheinz Götz reicht der Niederschlag vorerst aus. Die oberen Bodenschichten der Äcker und Wiesen seien mit Wasser getränkt, die Wälder hätten nach dem trockenen Sommer allerdings noch Bedarf an mehr Wasser.