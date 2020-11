Niederlagen nach Quarantäne: Medi-Fans sauer auf Gesundheitsamt

In Bayreuth ist die Enttäuschung über zwei Niederlagen in Folge im Basketball-Pokal groß. In den Wettbewerb war das oberfränkische Basketballteam vielversprechend mit einem Sieg über Bayern München gestartet. Verantwortlich für die Niederlagen machen nun viele Fans die Zwangsquarantäne, in die das Team musste.

"Wir waren auf den Punkt ready für die München-Partie und haben in diesem Spiel gezeigt, wohin die Reise gehen kann, ehe man uns komplett den Stecker gezogen hat." Raoul Korner, Head Coach Medi Bayreuth

Den "Stecker" hatte das Bayreuther Gesundheitsamt gezogen. Der Grund: Am 24. Oktober wurde dem Verein mitgeteilt, dass es zwei positive Coroantests im Umfeld der Mannschaft gab. Laut Gesundheitsamt handelte es sich bei den Infizierten um einen Spieler und einen Assistenztrainer. Daraufhin wurde das gesamte Team in Quarantäne geschickt. Erst seit Samstag konnte wieder gemeinsam für die neu angesetzten Pokal-Spiele trainiert werden. Für die Bayreuther hieß das: vier Tage Zeit, um sich auf zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vorzubereiten.

Fans geben Gesundheitsamt Mitschuld an Niederlagen

In den sozialen Netzwerken wird nun heiß diskutiert. Von Wettbewerbsverzerrung ist die Rede. "Corona wird BBL und Pokal mitentscheiden", schreibt ein Fan auf der Facebook-Seite von Medi Bayreuth. Andere kritisieren die Entscheidung des Gesundheitsamtes deutlich. So heißt es etwa: "Danke an das Gesundheitsamt in Bayreuth, dass wir nicht trainieren konnten." Oder: "Eine Teilschuld möchte ich trotzdem dem Gesundheitsamt und der BBL zuteilen."

Medi Bayreuth: Quarantäne nicht ganz nachvollziehbar

Der Verein selbst macht niemanden einen Vorwurf. Zum einen bringe das nichts und zum anderen sei man sich sicher, dass solche Fälle in den kommenden Wochen immer wieder passieren können. Dennoch sei die Situation nicht einfach. Die beiden Pokalspiele hätten von der BBL nicht derart schnell nach der Quarantäne angesetzt werden müssen, heißt es seitens Medi Bayreuth im Gespräch mit dem BR. Auch sei nicht ganz nachvollziehbar, dass man nicht gemeinsam trainieren durfte, nachdem das Team in der Quarantänezeit dreimal getestet worden sei und zwar immer negativ.

Auch Kontrahent Chemnitz komplett in Quarantäne

Bei anderen Vereinen der Liga sei anders mit solchen Fällen umgegangen worden. In Bonn beispielsweise sei ein positiv getesteter Spieler separiert worden, der Rest der Mannschaft konnte das Training fortsetzen. Das Gesundheitsamt Bayreuth hat auf BR-Anfrage mitgeteilt, dass dort nicht bekannt sei, auf welcher Grundlage Entscheidungen andernorts zustande kamen. Die Pressestelle verweist aber darauf, dass auch in Chemnitz die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt wurde.

Gesundheitsamt: Folgen den Empfehlungen des RKI

Da Basketball ein Mannschaftssport sei, bei der Körperschweiß und Aerosole ausgetauscht würden, seien alle am letzten Training beteiligten Spieler und auch die Trainer quarantänepflichtig gewesen. Das entspreche den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Beim Gesundheitsamt trage man eine große Verantwortung – auch für die Mitspieler und deren Familienangehörige – und komme dieser auch nach.

Woolridge: Müssen einfach besser spielen

Alleine Schuld an den beiden jüngsten Niederlagen sei die Quarantäne natürlich nicht, sagt Spieler Ryan Woolridge. Man müsse aus den Fehlern lernen und beim nächsten Mal einfach besser spielen. Die Chance dazu hat die Bayreuther Mannschaft bereits morgen in der BBL. Dann trifft sie auf das Team aus Ulm.