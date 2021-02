Niederbronner Schwestern wollen Missbrauch mit aufarbeiten

Die Niederbronner Schwestern können sich eine Beteiligung an der Aufarbeitung systematischer Menschenrechtsverletzungen in Kinderheimen nach dem Zweiten Weltkrieg vorstellen. Eine kooperative Aufarbeitung sei im Interesse der Betroffenen "effektiver und vermutlich auch nachhaltiger", erklärte die Provinzoberin Schwester Barbara Geißinger auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Schätzung: Jedes dritte Heimkind hat sexualisierte Gewalt erlebt

Die Münchner Soziologin Helga Dill hatte am Montag in der "Süddeutschen Zeitung" erklärt, geschätzt jedes dritte Heimkind habe seit 1945 bis in die 1970er-Jahre hinein sexualisierte Gewalt erlebt. Heimkinder hätten als erste Gruppe Betroffener mit einer Petition an den Bundestag 2006 auf sich aufmerksam gemacht, aber dennoch unter den Missbrauchsbetroffenen am wenigsten Gehör gefunden.

Mit Blick auf jüngste Veröffentlichungen, wonach es in Bayern ein Missbrauchs-Netzwerk gegeben haben könnte, plädierte Dill für einen Aufarbeitungsverbund. Die Institutionen sollten sich die Verantwortung dafür nicht gegenseitig zuschieben.

Netzwerk zum Missbrauch von Heimkindern

Der Bayerische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung haben über ein privates Rechercheteam unter Beteiligung ehemaliger Heimkinder berichtet. Es geht um den Verdacht, dass Heimkinder gezielt herumgereicht worden sein könnten, um sie zu missbrauchen. Als Teile eines solchen Netzwerks wurden das frühere Hänsel-und-Gretel-Heim der Stadt München in Oberammergau, das Haus Maffei in Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Feldafing am Starnberger See, Kloster Ettal und das Salesianum in München benannt.

Auch der Orden der Niederbronner Schwestern, die lange in dem Oberammergauer Heim tätig waren, ist im Visier. Schwester Barbara erklärte, Dills Initiative "wäre durchaus ein Weg". Wörtlich sagte die Provinzoberin: "Ich glaube aber, dass unsere personellen Ressourcen für eine Lenkungsfunktion einer solchen Initiative nicht ausreichen. Wir sind gern von Anfang an dabei. Vermutlich ist nicht entscheidend, wer die Initiative ergreift, sondern dass sie gemeinsam getragen wird. Da sehen auch wir uns in der Verantwortung."

Soziologin: Denkmal oder Museum für missbrauchte Heimkinder

Die Soziologin Helga Dill fordert einen neuen Anlauf bei der Aufarbeitung systematischer Menschenrechtsverletzungen in Kinderheimen nach dem Zweiten Weltkrieg. In der "Süddeutschen Zeitung" (Montag) warb die Geschäftsführerin des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) für einen "öffentlichen Anerkennungsakt". Etwas Bleibendes wie ein Denkmal oder Museum sollte geschaffen werden, "um deutlich zu zeigen, wie in der Bundesrepublik mit Kindern umgegangen wurde, ohne dass irgendjemand das angeklagt hätte".