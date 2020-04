Niederbayerns Spargelbauern versuchen Ernte weiter zu verzögern

Gatronomie nimmt keinen Spargel ab

Seit rund zwei Wochen wird Spargel geernet. Die kalten Nächte würden ihm zwar noch etwas zu schaffen machen, doch mittlerweile wachse er in Süddeutschland sehr gut, so Simon Schumacher, Sprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauer (VSSE). Nach Schätzungen des Verbandes hätte die Gastronomie deutschlandweit in diesem Jahr eigentlich rund 36.000 Tonnen Spargel abgenommen. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Restaurants jedoch geschlossen - kaufen also keinen Spargel ein.

Saisonarbeiter fehlen auf den Feldern

Auf der anderen Seite werde aber auch wegen der fehlenden Erntehelfer rund 30 Prozent weniger geerntet. Insofern halte sich Angebot und Nachfrage noch im Gleichgewicht, so der Verbandssprecher. Außerdem würden derzeit viele Privatpersonen Spargel kaufen. "Es wäre übertrieben von einem Run zu sprechen, aber die Nachfrage ist sehr hoch. Gerade jetzt wollen sich die Leute zuhause etwas Gutes tun; sich etwas Gesundes gönnen", so Simon Schumacher, vom VSSE.

Weniger Geld für teures Gemüse

Auch bei Gabi Waltl in Sandharlanden war die Spargel-Nachfrage über Ostern hoch. Doch sie fürchtet, dass jetzt nach den Feiertagen die Nachfrage wieder sinken könnte. Vor allem auch deswegen, weil viele Leute wegen der Kurzarbeit weniger verdienen und deshalb eher zu günstigeren Lebensmitteln greifen würden.