Niederbayerns Listenmandate: Diese Politiker gehen nach Berlin

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ziehen aus Niederbayern acht Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten in den neuen Deutschen Bundestag ein.

SPD: ein Neuer und eine erfahrene Politikerin

Zum ersten Mal im Bundestag ist Johannes Schätzl aus Passau. Er rückt für den früheren bayerischen SPD-Chef Florian Pronold nach, der nicht mehr zur Wahl stand. Der 28-jährige studierte Informatiker Schätzl kandidierte 2014 zum ersten Mal für ein politisches Amt, nämlich für den Stadtrat in Hauzenberg.

Erneut hat es Rita Hagl-Kehl aus dem Wahlkreis Deggendorf/Freyung-Grafenau in den Bundestag geschafft. Die Staatssekretärin im Bundesjustizministerium vertritt Niederbayern und ihren Wahlkreis seit 2013 in Berlin.

Die Grünen: zwei Kandidaten für Berlin

Von den Grünen ziehen wieder Erhard Grundl aus Straubing und erstmals Marlene Schönberger aus dem Wahlkreis Rottal-Inn/Dingolfing-Landau in den neuen Bundestag ein. Die 31-Jährige stand auf Listenplatz 15 und hat es dank eines guten Ergebnisses ihrer Partei nach Berlin geschafft.

FDP: zwei junge Politiker im neuen Bundestag

Die FDP schickt aus Niederbayern erneut Nicole Bauer aus Landshut in die Hauptstadt. Die 34-Jährige hat bereits einige Ämter in Berlin inne: So ist sie unter anderem frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Familie und Senioren.

Außerdem hat es Muhanad Al-Halak aus Grafenau im Bayerischen Wald in den Bundestag geschafft. Er ist ein politischer Neuling auf Bundesebene: Der 32 Jahre alte Politiker engagiert sich seit fünf Jahren für die FDP und hatte sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal in den Kreistag Freyung-Grafenau wählen lassen.

AfD: zwei hochrangige Politiker aus Niederbayern

Für die AfD gehen wieder Corinna Miazga aus Straubing und Stephan Protschka aus dem Wahlkreis Rottal-Inn/Dingolfing-Landau nach Berlin. Beide sind schon seit 2017 Bundestagsabgeordnete.