Niederbayerns Landräte: Große Herausforderungen stehen bevor

Niederbayerns Landräte haben eine Bilanz nach vier Monaten Corona-Krise gezogen. Bisher habe man alles gut bewältigen können, die großen Herausforderungen stehen allerdings noch bevor, so der Tenor beim Landräte-Treffen in Neuschönau (Lkr. Freyung-Grafenau).

Landrat Gruber: Menschen haben sich an Vorgaben gehalten

Bisher sind wir gut durchgekommen, bilanzierte Sebastian Gruber (CSU), Landrat von Freyung-Grafenau und neuer Sprecher der niederbayerischen Landräte. Die Gründe: Der Staat habe gut funktioniert, politische Entscheidungen seien gut gesetzt worden, die Abstimmung der Landkreise mit der Bezirksregierung habe gut geklappt. Gruber sagt, das Infektionsgeschehen sei überschaubar gewesen: "Auch deswegen, weil sich die Menschen hier an die Vorgaben gehalten haben." Allerdings stünden große Aufgaben noch bevor. Ein Thema seien die Gewerbesteuerausfälle. Die Investitionsfreudigkeit werde bei den Kommunen nicht mehr so groß sein können wie in den letzten Jahren. Man brauche deshalb die Unterstützung des Freistaates Bayern.

Landrat Bernreiter befürchtet massive Gewerbesteuerausfälle

Christian Bernreiter (CSU), Landrat in Deggendorf und Präsident des Bayerischen Landkreistages, sagte, man brauche zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle eine verlässliche Regelung: "Für 2020 bin ich zuversichtlich. Für 2021 und die Folgejahre sehe ich massive Ausfälle. Ich kann nur alle Verantwortlichen bitten, dass man die kommunale Leistungsfähigkeit nicht überfordert."

Ausreiseverbote: "Keine gute Idee"

Den aktuell diskutierten lokalen Ausreiseverboten erteilte der bayerische Landkreis-Chef eine Absage. Im BR-Interview sagte Bernreiter: "Keine gute Idee. Wir haben in Bayern bisher einen sehr erfolgreichen Weg beschritten. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass wir bei uns in Niederbayern oder anderswo in Bayern Ausreiseverbote hätten. Das wäre für mich überzogen."