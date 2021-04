Niederbayerns Landkreise starten Astrazeneca-Sonderimpfaktionen

So hatte zum Beispiel am vergangenen Samstag der Landkreis Kelheim spontan über Facebook alle Personen ab 60 Jahren, die eine Impfung mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca wollen, gebeten, sich zu melden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, konnten durch diesen Aufruf 700 Impftermine vereinbart werden. In Passau konnten sich Impfwillige am Samstag und am Wochenende ohne Termin mit Astrazeneca impfen lassen. 217 Passauerinnen und Passauer hatten dieses Angebot wahrgenommen. Alle Impfwilligen mussten vorweisen, dass sie über 60 Jahre alt sind und in Passau gemeldet sind.

Stadt Passau sieht Impf-Aktion als Erfolg

Die Stadt Passau spricht bei der Aktion von einem Erfolg, weil dadurch viele Leute schnell und unbürokratisch geimpft werden konnten. Solche Impfaktionen ohne Termin werden aber die Ausnahme bleiben. Wie eine BR-Umfrage unter mehreren Städten und Landkreisen ergab, werden sonst alle Impfungen nur mit Termin durchgeführt. Auch der Landkreis Freyung-Grafenau plant für den 17. April und 18. April eine Sonderimpfaktion mit Astrazeneca.

Impf-Termine sind schnell vergeben

Für die Sonderimpfaktionen kann man sich auf der Internetseite seiner jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Landkreises registrieren. Die Termine sind sehr schnell vergeben, berichten verschiedene Städte und Landkreise auf BR-Anfrage. Spontane Impfangebote sind derzeit zum Beispiel kein Thema in den Landkreisen Landshut und Rottal-Inn. Hier gibt es entweder wenig Impfdosen von Astrazeneca oder die Termine werden nach der Prioritätenliste vergeben, also unter den Leute die sich über impfzentren.bayern vorangemeldet haben. Auch im Landkreis Deggendorf wird es keine Sonderimpfaktion geben, allerdings werden hier in Sonderschichten ausschließlich Personen Ü60 mit Astrazeneca bis in die Nacht hinein geimpft.

Astrazeneca-Überschuss in Straubing

Im Impfzentrum der Stadt Straubing und des Landkreises Straubing-Bogen habe sich laut einem Sprecher des Landratsamtes durch die vermehrte Lieferung des Biontech-Impfstoffes ein gewisser Vorrat an Astrazeneca aufgebaut, da ein Großteil der Impfberechtigten Termine mit Biontech bevorzugen. Sollte sich dies fortsetzen, gäbe es auch hier Überlegungen, kurzfristige freiwillige Termine für Astra Zeneca anzusetzen.