Niederbayerns einziger Abtreibungsarzt für Gesetzeslockerung

Wer in Deutschland ungewollt schwanger wird, muss sein Kind nicht bekommen. Schwangerschaftsabbrüche sind per Gesetz zwar immer noch rechtswidrig, aber straffrei, vorausgesetzt die Frau ist bei der Abtreibung maximal in der 12. Woche und lässt sich vorher von einer anerkannten Beratungsstelle aufklären. Doch woher bekommen Frauen die Information, welche Ärzte in ihrem Ort den Eingriff vornehmen? Bisher hat das sogenannte Werbeverbot - der Paragraph 219a - die Suche nach einem Arzt erschwert. Ärzte durften bisher nicht auf ihrer Webseite erwähnen, dass sie Abtreibungen durchführen. Das soll geändert werden. Die Koalition hat sich auf einen Kompromiss geeinigt, der heute im Kabinett verabschiedet werden soll.

Werbeverbot wird gelockert

Durch den Kompromiss, der heute im Kabinett verabschiedet wird, ändert sich etwas: Ärzte und Krankenhäuser dürfen in Zukunft darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen durchführen. Das soll es vor allem Patientinnen leichter machen einen entsprechenden Arzt zu finden. Denn auch offizielle Beratungsstellen wie "profamilia" dürfen die Adressen der Ärzte, die Abbrüche durchführen, nicht herausgeben.

Versorgungslage ist katastrophal

Warum macht man es für Frauen, die eine Abtreibung wollen, so kompliziert? Die Versorgungslage in Bayern sieht sowieso düster aus. Immer weniger Ärzte machen überhaupt Abbrüche. Aus Angst um ihr Ansehen oder weil sie ihren Job nicht verlieren wollen.

In Niederbayern ist die Lage katastrophal. Die Region hat über eine Million Einwohner und es gibt nur einen einzigen niedergelassenen Arzt, der Abtreibungen durchführt. Er sitzt in Passau und ist eigentlich schon in Rente. Der 70-Jährige operiert bloß noch weiter, weil es sonst niemanden mehr gäbe. Auch an den städtischen Kliniken in Deggendorf und Passau lehnen Ärzte nämlich explizit Frauen ab, die ihr Kind nicht bekommen wollen. Auch wenn das Kind behindert ist oder die Frau vergewaltigt wurde.

Dr. Spandau setzt auf das persönliche Gespräch

Dr. Michael Spandau, der einzige Arzt in Niederbayern, der Abtreibung vornimmt, unterstützt die Lockerung des Gesetzes.

"Ich persönlich kann mit dem Kompromiss sehr gut leben. Die Patientin hat die Info, wo sie den Eingriff machen lassen kann. Ich persönlich bin auch der Ansicht, dass in einem Gespräch mit der Frau erklärt werden soll, wieso, warum und weshalb ich für diese oder jene Methode bin. Ich finde, eine Informationsaufklärung sollte nicht auf einer Homepage landen, sondern in einem persönlichen Gespräch gemacht werden." Dr. Michael Spandau, Arzt in Passau

Spandau operiert einmal pro Woche in der Praxis eines Kollegen. Pro Jahr führt er etwa 300 Abtreibungen durch. In der laufenden Debatte wird immer wieder angeführt, den "Abtreibungs-Paragraf" 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das hält Spandau für falsch. Dieser Paragraf sollte seiner Meinung nach bestehen bleiben, weil an ihn ein Beratungsgespräch gebunden ist.

"Ich erlebe regelmäßig, dass Frauen nach diesem Beratungsgespräch anrufen und ihre Entscheidung zum Positiven hin ändern. Ich finde, gerade bei komplexen Themen, schadet es nie, wenn man beraten wird und Infos bekommt, bevor man eine Entscheidung fürs Leben trifft." Dr. Michael Spandau, Arzt in Passau

Grund für die schlechte Versorgung

Warum es nur einen Arzt in Niederbayern gibt, der Abtreibungen vornimmt, erklärt eventuell das Gespräch zwischen Dr. Spandau und dem Chefarzt der Gynäkologie in Passau. Der Gynäkologe sagte ihm, dass er früher Schwangerschaftsabbrüche gemacht hätte, aber er hier den Eindruck hat, dass der bischöfliche Stuhl in Passau einen enormen Einfluss auf das Krankenhaus hat und er möchte seinen Posten nicht verlieren.

Gesetz wird verändert - Werbeverbot bleibt

Nach monatelangen Diskussionen haben sich die Koalitionspartner von Union und SPD jetzt geeinigt: Paragraph 219a zu Schwangerschaftsabbrüchen wird nicht abgeschafft, aber verändert. Ärzte und Krankenhäuser dürfen in Zukunft öffentlich darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen durchführen. Außerdem können Ärzte auf ihren Homepages auf weitere Informationen neutraler Stellen verweisen, etwa durch Links. Dadurch soll es für Patientinnen leichter werden, sich über Schwangerschaftsabbrüche und behandelnde Ärzte zu informieren. Die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche bleibt aber weiterhin verboten.