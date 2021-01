Niederbayern: Wo ab Montag die 15 Kilometer-Regel gelten könnte

Stadt und Landkreis Passau liegen am Sonntag am deutlichsten über dem Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die Stadt Passau hat mit einem Wert von 330 die höchste Inzidenz in Niederbayern, dahinter folgt der Landkreis Passau mit 322.

Ab einem Inzidenzwert von 200, dürfen die Bewohner der entsprechenden Kommunen ab Montag einen Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort nur noch verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dafür vorweisen können.

Diese niederbayerischen Kreise könnten betroffen sein

Auch die benachbarten Landkreise Rottal-Inn, Freyung-Grafenau und Deggendorf müssen voraussichtlich ab Montag die "15 Kilometer-Regel" umsetzen. Sie liegen mit ihren Inzidenzwerten am Sonntag zwischen 200 und knapp 300. Der Landkreis Regen liegt bei 269.

Die Stadt Landshut überschreitet am Sonntag ebenfalls den Wert von 200, nicht jedoch der Landkreis Landshut. Unter 200 liegen auch die Kreise Kelheim, Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen und die Stadt Straubing.

Bayernweite Übersicht beim Innenministerium

Ob der Inzidenzwert überschritten wird, geben jeweils die Landratsämter und Stadtverwaltungen bekannt. Eine bayernweite Übersicht ist ab Montag auf der Homepage des Innenministeriums zu finden. Es informiert jeden Tag über jene Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern, für die aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern die "15 Kilometer-Regel" gilt.

Die Einschränkungen können erst wieder aufgehoben werden, sofern der Wert von 200 an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Die neue Verordnung erlaubt es den zuständigen Behörden auch, touristische Tagesausflüge in den Landkreis oder die kreisfreie Stadt hinein zu verbieten. Laut der "Passauer Neuen Presse" hat der Landkreis Freyung-Grafenau bereits beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Landkreise prüfen, Tagestourismus zu unterbinden

"Von der Möglichkeit die Einreise für tagestouristische Ausflüge aus anderen Landkreisen und Städten in unseren Landkreis zu untersagen, werden wir nach genauer Prüfung erforderlichenfalls Gebrauch machen", erklärte der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter.

Er betont: Die "15 Kilometer-Regel" gestatte "dennoch vielfältige Möglichkeiten, sich körperlich in der freien Natur zu betätigen." Und weiter: "Es gilt die Kontakte soweit es nur geht zu reduzieren! Die Fallzahlen müssen signifikant zurückgehen. Wir brauchen Luft in unserem Klinikum und den umliegenden Krankenhäusern", so Bernreiter.

Unabhängig vom Inzidenzwert sind ab Montag private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Ausgenommen sind Kinder bis drei Jahre.