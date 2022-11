Niederbayern und die Oberpfalz besonders von Influenza betroffen

In Niederbayern und der Oberpfalz ist die Grippewelle früher und stärker als in den vergangenen Jahren angekommen. Laut den aktuellsten Zahlen des LGL aus der 46. Kalenderwoche (14.11. bis 20.11.) sind in Niederbayern 184 und in der Oberpfalz 326 Influenza-Fälle gemeldet worden. Damit liegen die beiden Regierungsbezirke bayernweit an der Spitze, nur Oberbayern hat mit 820 Meldungen mehr Fälle.

Kinder und Jugendliche besonders betroffen

Roland Brey, der Leiter des Gesundheitsamts Amberg, bestätigt auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, dass auch in seinem Gebiet ein Anstieg der Influenza-Fälle zu erkennen ist. Betroffen sind, wie in ganz Bayern, besonders Kinder und junge Erwachsene. Doch mit der Zeit infizieren sich auch immer ältere Menschen mit Influenza.

Im Gebiet des Gesundheitsamts Amberg sind es seit September 120 bestätigte Fälle von 1 bis 68 Jahre (Stand 28.11.). Wobei die Dunkelziffer weit höher sei, wie Brey sagt.

Auch im Gesundheitsamt Landshut steigen die Fälle. Die frühe Grippewelle ist für Abteilungsleiter Heribert Stich jedoch nichts Ungewöhnliches: "Ich gehe davon aus, dass bei einem Corona-Test auch gleich ein Influenza-Abstrich gemacht wird. Also werden mehr getestet und damit gibt es auch mehr positive Fälle."

Gesundheitsämter rufen zur Impfung auf

Beide Gesundheitsamtsleiter betonen, wie wichtig eine Impfung gegen Influenza sei. Sie empfehlen sich jährlich gegen Grippe impfen zu lassen. Auch die "Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen" (LAGI) ruft Personen ab 60 Jahren, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches Personal dazu auf, sich sobald wie möglich gegen Grippe impfen zu lassen.