Niederbayern übt Terrorabwehr

In der Gäubodenkaserne bei Feldkirchen im Landkreis Straubing-Bogen findet heute und morgen eine gemeinsame Anti-Terror-Einsatzübung von Bundeswehr, Polizei und Rettungskräften statt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, geht es um die niederbayerische Zusammenarbeit zum Beispiel im Falle eines Terrorangriffs.

Niederbayerische Terrorismusabwehr

An der Übung namens '"Niederbayerische Terrorismusabwehr Exercise (NTEX 2020)" werden etwa 130 Einsatzkräfte teilnehmen. Auch das neue gepanzerte Offensivfahrzeug 'ENOK 6.2' der Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei kommt zum Einsatz. Ein Szenario wird sein, dass auf Einsatzkräfte geschossen wird.

Innenminister besucht Großübung

Am zweiten Übungstag wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Gäubodenkaserne besuchen und ein Zwischenfazit ziehen. Schon in den vergangenen Jahren gab es organisationsübergreifende Übungen wie diese. Sie sollen die Zusammenarbeit in einer Krisen- oder Bedrohungslage einfacher gestalten, beziehungsweise Routine und Schnelligkeit in die Abläufe hineinbringen.