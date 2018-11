Niederbayern-SPD kritisiert Polderverzicht scharf

Neben vielen niederbayerischen CSU-Politikern hat jetzt auch die niederbayerische SPD ihren Unmut über die Flutpolder-Entscheidung kund getan. Dieser im Koalitionsvertrag festgelegte Verzicht verschärfe die Hochwassergefahr im Unterlauf, warnte die Bezirksvorsitzende Rita Hagl-Kehl am vergangenen Wochenende. Bei der Bezirksvorstandssitzung der Niederbayern-SPD in Rottersdorf (Lkr. Deggendorf) sagte sie, durch die Aufgabe geplanter Polder würden die Hochwasserpegel für die Menschen in Niederbayern stärker steigen und der Druck auf die Deiche erhöht.

Hochwasserkatastrophe schon wieder vergessen?

Unterstützung erhielt Hagl-Kehl vom Deggendorfer SPD-Kreisvorsitzenden Ewald Straßen:

"Scheinbar ist die Hochwasserkatastrophe von 2013 im niederbayerischen Fischerdorf schon wieder vergessen." Edwald Straßen

Scharfe Kritik übt die Niederbayern-SPD am neuen aus der Region stammenden bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Es könne nicht angehen, dass in Niederbayern zusätzlicher Retentionsraum geschaffen werde, während aufgrund von Gefälligkeitsentscheidungen zugunsten von Parteifreundinnen die Solidarität der vom Hochwasser betroffenen Kommunen aufgekündigt werde.

Die niederbayerische SPD erwarte jetzt ein nachvollziehbares Hochwasserschutzkonzept, das alle Interessen der Ober- und Unterlieger berücksichtige und nicht nur nach dem Floriansprinzip handele, fasste der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold, zusammen.

Dezentrale Regenrückhaltung statt Flutpolder

Die neue bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, auf die vor Ort umstrittenen Polder im oberbayerischen Bertoldsheim (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) und bei Eltheim/Wörthhof (Lkr. Regensburg) zu verzichten. Stattdessen setzen sie in ihrem Koalitionsvertrag auf dezentrale Regenrückhaltung und modernes Staustufenmanagement. Der Bund Naturschtz in Bayern (BN) steht dem positiv gegenüber.

Die drei Landräte von Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau, die zwei Oberbürgermeister aus Straubing und Passau und zwei Passauer CSU-Landtagsabgeordnete hatten sich schon vor wenigen Wochen gegen die neue Hochwasser-Politik der Regierung ausgesprochen.