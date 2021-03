Niederbayern so sicher wie lange nicht - auch wegen Corona

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat den Sicherheitsbericht für das Jahr 2020 vorgestellt. Demnach war das vergangene Jahr auch in Niederbayern von der Pandemie geprägt. Deutlich machte Polizeipräsident Manfred Jahn, dass es in Niederbayern bayernweit das geringste Risiko dafür gebe, Opfer einer Straftat zu werden. Niederbayern sei sicher, so Jahn. Dennoch wolle man weiterhin mehr tun, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu steigern.

Weniger Straßenkriminalität durch abgesagte Feste

Bedingt durch die Pandemie wurden einerseits Veranstaltungen und Volksfeste abgesagt, was sich beispielsweise auch positiv auf die Statistik der Straßen- oder Gewaltkriminalität auswirkte. Andererseits nahmen Versammlungen zu - im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit Corona im vergangenen Jahr in Niederbayern 12.294 Vorgänge erfasst, es gab 10.225 Anzeigen, sowie 6.523 polizeiliche Eingriffsmaßnahmen. Den größten Anteil der Verstöße stellten Verstöße gegen die Ausgangssperre dar, gefolgt von verbotenen Menschenansammlungen, verbotenen Grenzübergängen und der Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht.

Niedrigster Kriminalitätswert der letzten zehn Jahre

Abgesehen von Corona nimmt Niederbayern den Spitzenplatz hinsichtlich der geringsten Kriminalitätsbelastung in Bayern ein. Insgesamt wurden 3.375 Straftaten auf 100.000 Einwohner im Jahr 2020 verzeichnet, damit steht Niederbayern im bayernweiten Vergleich erneut an erster Stelle. Generell sank die Gesamtzahl der Straftaten um 3,5 Prozent, was den niedrigsten Wert in den letzten zehn Jahren in Niederbayern darstellt. Auch die Aufklärungsquote mit 72,3 Prozent konnte zum Vorjahr gesteigert werden und liegt über dem bayernweiten Durschnitt.

Mehr Sexualstraftaten, auch von Strafunmündigen

Ein Anstieg im vergangen Jahr hingegen wurde bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ausgemacht, um fast 30 Prozent. Ursache dafür ist laut Präsidium die Novellierung des Sexualstrafrechts. Demnach zählt auch das Verbreiten pornografischer Schriften als Straftat. Während 2019 insgesamt 206 Pornografiedelikte angezeigt wurden, zeigt sich für 2020 eine Steigerung um 157 Fälle auf insgesamt 363, was einer Steigerung von über 76 Prozent entspricht.

Besonders fällt der Anteil der strafunmündigen Tatverdächtigen unter 14 Jahren auf. Sie stellen 13,5 Prozent aller Tatverdächtigen in diesem Bereich dar. Eine Erklärung liegt auch in der pandemiebedingten ansteigenden Nutzung der sozialen Medien, so die Präsidiumsvertreter.

Problem mit Internetkriminalität und "Callcenterbetrug"

Weiter zu kämpfen hat die niederbayerische Polizei mit der Computer- und Internetkriminalität insgesamt und mit dem sogenannten "Callcenterbetrug". Bei dieser Art des Betrugs erhöhte sich der finanzielle Schaden von gut 400.000 Euro im Jahr 2019 auf über 1,5 Millionen Euro im Jahr 2020.

Der neue Polizeipräsident Manfred Jahn blickt insgesamt zufrieden auf die Zahlen des Sicherheitsberichts in Niederbayern. Sein Anliegen, weiterhin die gefühlte/subjektive Sicherheit in der Bevölkerung zu stärken, wolle er weiterhin verfolgen. "Wir sind aufgefordert, uns präsent zu zeigen, kommunikativ, aufgeschlossen. Wir müssen für den Bürger da sein. Da gibt es noch viel, was wir tun können, um das zu zeigen: Fußstreifen, Fahrradstreifen."