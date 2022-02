Niederbayern: Polizei kämpft gegen Greifvogel-Wilderer

Die Drohne hebt ab – die Drohnenpiloten Martin Ullinger und Rico Schmidt lassen sie über Felder bei Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau fliegen. Das Bild aus der Kamera wird direkt auf einen Bildschirm im Polizeifahrzeug übertragen. Auch mit Wärmebildern können die Beamten arbeiten. Ihr Ziel: Giftköder finden. Auch am Boden sucht die Polizei mit Hunden nach Ködern.

Der Grund: Vergangenes Jahr wurden allein in Niederbayern ein Dutzend toter Greifvögel gefunden. Die ausgelegten Köder wurden mit dem Nervengift Carbofuran versehen. Tödlich für Tiere, aber auch für Kinder.

Polizei Niederbayern richtet "Arbeitsgruppe Greifvögel" ein

Nach der Serie vergifteter Greifvögel wurde letztes Jahr eine extra "Arbeitsgruppe Greifvögel" bei der niederbayerischen Polizei gegründet. Unter anderem eine Erkenntnis: Die Giftköder wurden ab Februar ausgelegt. Die Zeit, in der Greifvögel sich zu Brutpaaren finden und ihre Reviere abstecken. Damit es dieses Jahr erst gar nicht zu vergifteten Greifvögeln kommt, hat die Polizei am Wochenende eine großangelegte Suchaktion in Niederbayern gestartet:

"Wir wollen ja, dass der Greifvogel den Giftköder nicht frisst. Wenn wir Täter ermitteln, ist der Vogel schon tot – das wollen wir verhindern. Deswegen: Suchen, bevor wir tote Vögel haben. Wenn uns diejenigen, die motiviert sind, Vögel zu vergiften – wenn sie sehen, dass wir uns dem Thema annehmen, dann können wir vielleicht den ein oder anderen daran hindern, sein Vorhaben umzusetzen." Inge Roith, Leiterin „AG Greifvögel“ Polizei Niederbayern