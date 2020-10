Landkreise Regen und Rottal-Inn überschreiten Corona-Warnwert

Noch keine Corona-Maßnahmen im Landkreis Rottal-Inn

Mit 13 Neuinfektionen am gestrigen Donnerstag, hat der Landkreis Rottal-Inn den 7-Tage-Inzidenzwert auch überschritten. Er liegt jetzt bei knapp 38. Wie das Landratsamt mitteilt, werden aktuell aber noch keine einschränkenden Maßnahmen eingeleitet, der Krisenstab Corona beobachtet die Situation aber fortlaufend.

Simbach am Inn: Lokaler Hotspot in Asylbewerberunterkunft

Ein Grund für das abwartende Handeln ist unter anderem die Tatsache, dass es mit der Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn einen lokal begrenzen Hotspot gibt. In der Unterkunft hatten sich gleich mehrere Bewohner angesteckt: "Durch die von uns umgehend eingeleiteten Maßnahmen an der Asylbewerberunterkunft geht aus diesem Bereich keine weitere Infektionsgefahr für die Bevölkerung aus", so Landrat Michael Fahmüller.

Landrat Michael Fahmüller ruft zu Besonnenheit auf

Wie seine Kollegin in Regen, ruft auch Fahmüller die Bevölkerung nachdrücklich zur Besonnenheit auf: "Jetzt gilt es wieder, dass wir alle zusammen helfen, uns vernünftig verhalten und die geltenden Regelungen beachten, damit wir eine weitere Ausbreitung verhindern und die Zahlen wieder nach unten bringen können. Wir haben das im Landkreis schon einmal geschafft, ich bin zuversichtlich, dass es uns wieder gelingt."