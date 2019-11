Niederbayern-Karussell bei der SPD: Nach Pronold kommt Flisek

Der frühere bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian Pronold aus Deggendorf zieht sich offenbar aus dem Deutschen Bundestag zurück. Sein Nachfolger dort wird mit großer Wahrscheinlichkeit der aus Passau stammende SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek. Dessen Nachfolger im Bayerischen Landtag wiederum kommt auch aus Niederbayern.

Pronold soll Bauakademie wiederbeleben

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Pronold zum Gründungsdirektor der Bundesstiftung Bauakademie in Berlin berufen wurde. Der 46-jährige Politiker aus Niederbayern, der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium ist, werde federführend die von Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) gegründete Akademie wiederbeleben, heißt es.

Flisek: Erster Nachrücker

Fliseks Büro wollte dem Bayerischen Rundfunk nur bestätigen, dass der Rechtsexperte tatsächlich erster Nachrücker auf der bayerischen SPD-Landesliste ist. Wörtlich ergänzte sein Büro: "Nachdem Florian Pronold erst im Laufe des nächsten halben Jahres über seinen Rückzug aus dem Bundestag entscheidet und außerdem unklar ist, ob die Große Koalition hält und wer die SPD führt, stellt sich die Frage des Nachrückens für Christian Flisek im Moment nicht."

Nachfolger für Flisek im Landtag

Der Passauer Flisek war bei der Bundestagswahl wegen seiner schlechten Platzierung auf der Landesliste und dem Wahlergebnis seiner Partei nicht mehr in den Bundestag gekommen. Das war parteiübergreifend bedauert woden, weil er sich als SPD-Obmann in NSA-Untersuchungsausschuss Respekt verschafft hatte. Im Herbst 2018 war er nach heftigen innerparteilichen Querelen in den Landtag gekommen und hatte darin den Abgeordneten Bernhard Roos abgelöst. Möglicher Nachfolger Fliseks im Bayerischen Landtag ist der aus Marklkofen im Kreis Dingolfing-Landau stammende Tierarzt und Pharmaforscher Bernd Vilsmeier.