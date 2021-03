Niederbayern: Höchste Arbeitslosenquote Bayerns

Niederbayern ist gemeinsam mit Mittelfranken derzeit der Regierungsbezirk mit der höchsten Arbeitslosigkeit im Freistaat. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 4,6 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie mit 3,8 Prozent deutlich niedriger gelegen, teilt die Agentur für Arbeit in ihrem aktuellen Bericht mit.

Viele am Bau und in der Landwirtschaft beschäftigt

Nach einem deutlichen Anstieg im Januar nahm die Zahl der Arbeitslosen im Februar nur noch um sieben auf 33.234 zu. Neben der Corona-Krise ist in Niederbayern auch der Winter ausschlaggebend für den Arbeitsmarkt. Der Anteil der Außenberufe am Bau sowie in der Land- und Forstwirtschaft ist hier besonders hoch. Dementsprechend ist auch der Anteil der Männer an der Gesamtzahl der Arbeitslosen mit 64 Prozent so hoch wie in keiner anderen bayerischen Region.

Prognose: Arbeitsmarkt wird sich schnell erholen

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, rechnet damit, dass sich der niederbayerische Arbeitsmarkt trotz Corona im Frühjahr schnell deutlich erholen wird. Aktuell allerdings weist die Stadt Straubing mit einer Quote von 6,8 Prozent die zweithöchste Arbeitslosigkeit in ganz Bayern auf. Passau meldet mit 6,3 Prozent einen ähnlich hohen Wert.

Regen verzeichnet mit 5,9 Prozent den höchsten Wert aller bayerischen Landkreise. Nur zwei Landkreise liegen unter dem bayerischen Durchschnittswert von 4,2 Prozent: Landshut mit 3,6 und Straubing-Bogen mit 4,1 Prozent.

Bayerischer Arbeitsmarkt relativ robust

Der gesamt-bayerische Arbeitsmarkt erweist sich laut Agentur für Arbeit trotz Corona-Krise als relativ robust. Im Februar sank die Zahl der Arbeitslosen sogar minimal. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei 316.632. Bayern hat nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer.

Auf Jahressicht hat die Corona-Krise allerdings deutliche Spuren hinterlassen: Im Februar 2020 hatte die Quote - noch unbeeinflusst von der Pandemie - bei 3,2 Prozent gelegen. Holtzwart warnt: "Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage angespannt ist. Die staatlichen Subventionen federn stärkere Auswirkungen ab." Viele Beschäftigte sind in Bayern in Kurzarbeit.

Die bayerische Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) sagte, es gebe noch keinen Grund für eine positive Frühlingsstimmung, aber Licht am Horizont.