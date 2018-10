Niederbayern: CSU holt doch alle Direktmandate

In Niederbayern sind die ersten Stimmkreise fertig ausgezählt: In Deggendorf liegt der Spitzenkandidat der CSU, Kultusminister Bernd Sibler, auch in diesem Jahr in der Wählergunst klar vorn und holt 48 Prozent der Erststimmen. In Dingolfing holt Petra Loibl (CSU) 39,4 Prozent der Erststimmen und zieht in den Landtag ein. Hier hatte sich Erwin Huber (CSU) nicht mehr zur Wahl gestellt. In Straubing holt Josef Zellmeier das Direktmandat mit 46,1 Prozent der Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag hier bei rund 71 Prozent. Im Stimmkreis Rottal-Inn wurde Martin Wagle (CSU) mit 44,3 Prozent der Erststimmen gewählt. Hier ist Reserl Sem nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung im Rottal lag bei 70,1 Prozent.

Im Stimmkreis Regen/Freyung-Grafenau wurde Max Gibis (CSU) neu in den Landtag gewählt, mit 36,7 Prozent der Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,2 Prozent. Im Stimmkreis Passau-Ost wurde Gerhard Waschler (CSU) mit 36,8 Prozent der Stimmen erneut gewählt, hier lag die Wahlbeteiligung bei 68,8 Prozent. In Passau-West wurde Walter Taubeneder (CSU) erneut in den Landtag gewählt - mit 42,1 Prozent der Erstwählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,4 Prozent. Im Stimmkreis Kelheim wurde Petra Högl (CSU) in den Landtag gewählt - mit 35,5 Prozent der Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,1 Prozent. Der CSU-Direktkandidat von 2013, Martin Neumeyer, ist mittlerweile Landrat von Kelheim und stand nicht mehr zur Wahl.

Aiwanger auf Zielgeraden überholt

Spannend war es lange im Stimmkreis Landshut: Der CSU-Landtagsabgeordnete Helmut Radlmeier hat hier das Direktmandat knapp gewonnen. Radlmeier holte laut Schnellmeldung 27,74 Prozent der Stimmen. Dahinter folgte der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger mit 24,97 Prozent. Die beiden trennten letztlich rund 2.500 Stimmen. Auffallend: Während sich der südliche Teil des Stimmkreises überwiegend für den Landshuter Radlmeier aussprach, votierte der nördliche Teil stark für Aiwanger, der bei Rottenburg an der Laaber lebt.

"Keine Steine in den Weg legen"

Aiwanger darf sich auch Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen. Nach den Hochrechnungen hätte eine Koalition der Freien Wähler mit der CSU eine knappe Mehrheit. Aiwanger sagte am Abend, seine Partei werde der CSU keine großen Steine in den Weg legen. "Nein, wir sind nicht unverschämt. Wir sind vernünftig", sagte Aiwanger nach Bekanntgabe der ersten Wahlprognosen in München. Seine Partei werde der CSU machbare Vorschläge auf den Tisch legen. "Und die CSU wird anbeißen."

CSU: Ergebnis ist "erschütternd"

Den Absturz in den bayernweiten CSU-Ergebnissen kommentierte Kultusminister Sibler mit einem Appell zu mehr Demut. "Es wird wirklich wichtig sein, mit den Leuten im Gespräch zu sein", so Sibler. Auch Staatssekretär Josef Zellmeier aus Mallersdorf-Pfaffenberg (Lkr. Straubing) zeigte sich nach den ersten Ergebnisprognosen selbstkritisch.

"Das Ergebnis ist erschütternd. (…) Da muss man sehr wohl darüber nachdenken, warum uns die Wähler abgestraft haben. Die CSU war immer die Partei, die gewusst hat, was die Menschen bewegt und das haben wir anscheinend bei dieser Wahl nicht geschafft." Josef Zellmeier

Hallitzky: "ein historischer Wahlsieg"

Nach der ersten Hochrechnung kommen die Grünen auf 18,5 Prozent und sind damit zweitstärkste Kraft. Große Freude darüber vom Landesvorsitzenden Eike Hallitzky aus Passau:

"Es ist für uns ein historischer Wahlsieg. Wir wollten zweitstärkste Fraktion werden, wir wollten deutlich zweistellig werden und die absolute Mehrheit der CSU beenden. Das ist uns alles großartig geglückt." Eike Hallitzky

Pronold bezeichnet SPD-Ergebnis als Fiasko

Der Passauer SPD-Politiker Florian Pronold hat das historisch schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl als Fiasko und Desaster bezeichnet. "Suchen Sie sich einen Begriff aus, jeder passt", sagte er. Es sei ein Tiefschlag für die SPD, den man sicher nicht so leicht verdauen werde. "Ein Boxer, wenn er einen Schlag auf die Nieren kriegt, steht auch nicht sofort wieder auf und schreit juhu", sagte der Bundestagsabgeordnete und frühere SPD-Landesvorsitzende.

AfD macht Konkurrenz für Ergebnis verantwortlich

Die AfD hatte auf ein noch besseres Abschneiden bei der Landtagswahl gehofft. Dass dies nicht gelungen sei, "das hat sicherlich an der Hetze der Altparteien gelegen, vor allem der CSU", sagte die Deggendorfer AfD-Politikerin Ebner-Steiner, Spitzenkandidatin in Niederbayern, am Sonntagabend bei der AfD-Wahlparty in Mamming. "Da müssen wir das nächste Mal etwas präventiv eingreifen, dass wir keine offenen Flanken bieten können.»"

Ebner-Steiner ist eine Verbündete des Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke und gilt als mögliche Anwärterin auf den Fraktionsvorsitz im bayerischen Landtag. Die AfD lag nach Hochrechnungen bei rund elf Prozent, intern war mit mehr gerechnet worden.