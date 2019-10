Niederbayern bekommt eine Klimaschutzmanagerin

Der Bezirk Niederbayern stellt zum 1. Januar 2020 eine Klimamanagerin ein. Die Wahl fiel auf die 37-jährige Andrea Müller. Am Mittwoch wurde sie in der Bezirkshauptverwaltung in Landshut vorgestellt. Wie der Bezirk mitteilt, wird Müller die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts koordinieren. Ein sehr vielfältiger Job.

Ansprechpartnerin für alle Klimaschutz-Belange

Der Bezirk Niederbayern hat sich zum Ziel gesetzt, Energie und somit Kohlendioxid-Emissionen in seinen Gebäuden einzusparen. Die entsprechenden Maßnahmen wie energetische Sanierungen sollen nach und nach umgesetzt werden, wofür Müller zuständig sein wird. Des Weiteren wird sie fachliche Unterstützung bei Baumaßnahmen leisten, ein Controlling-System aufbauen, Fördermittel generieren und interne Mitarbeiterschulungen durchführen sowie Ansprechpartnerin für alle Einrichtungen des Bezirks in energie- und klimaschutzrelevanten Belangen sein, heißt es. Die Stelle für das Klimaschutzmanagement wird für zwei Jahre vom Bund gefördert.

Müller wechselt von Regensburg nach Landshut

Andrea Müller schloss 2012 ihr Studium der "Umweltsicherung" an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ab. 2014 machte die gebürtige Straubingerin ihren Abschluss als Master of Science an der TUM, Campus Straubing, im Studiengang "Nachwachsende Rohstoffe". Derzeit ist Müller noch als Klimaschutzmanagerin beim Umweltamt der Stadt Regensburg beschäftigt. Ab 1. Januar 2020 wird sie in Landshut ihren Job antreten: "Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe beim Bezirk Niederbayern", sagte sie bei ihrer Vorstellung.