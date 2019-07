Niederbayerischer Nachwuchskicker mit FC Bayern auf USA Tour

Der Ex-Dingolfinger Jonas Kehl ist mit den Fußballprofis des FC Bayern München auf USA Reise gegangen. Der hoffnungsvolle 18 Jahre alte Nachwuchskicker hat in der Vorbereitung den Sprung zu den Profis geschafft und durfte mit auf die USA Tournee, wo die Bayern auf den FC Arsenal, Real Madrid und den AC Mailand treffen.

Geld für FC Dingolfing vom DFB

Darüber freuen sie sich auch im niederbayerischen Dingolfing, wo der Nachwuchskicker ausgebildet wurde.

"Wir sind natürlich stolz darauf und glücklich, dass Jonas mit den Profis mitfahren darf." Sebastian Strohmaier, Vorstand des FC Dingolfing

Zudem sei das eine weitere Bestätigung für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Clubs. Außerdem sorgt der erfolgreiche Nachwuchskicker dafür, dass Geld in die Vereinskasse des FC Dingolfing kommt. Als Kehl in die U 17 Nationalmannschaft berufen wurde, floss bereits Fördergeld vom DFB an den FC Dingolfing. Schon beim Wechsel von Dingolfing an die Säbener Straße im Jahr 2015 zahlten die Bayern den Dingolfinger eine Ausbildungsförderung.

Kehl als Backup für Kimmich

Der nächste Scheck wäre fällig, wenn der 18-jährige Kehl sein erstes Bundesliga Spiel machen würde. Er spielt auf der Position des Rechtsverteidigers und ist auf der USA Tour der Bayern sozusagen der Backup für Nationalspieler Joshua Kimmich.

Kehl stammt aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, startete seine Karriere beim SV Ettling und kam dann über die Nachwuchsabteilung des FC Dingolfing zu den Bayern.

Zweiter Nachwuchsspieler des FC Dingolfing auf Sprung in Bundesliga

Auch ein zweiter Kicker aus der Nachwuchsschmiede des FC Dingolfing ist auf den Sprung in die Bundesliga: Der 21-jährige Julian Justvan ist beim VfL Wolfsburg unter Vertag und will dort von der 2. Mannschaft den Sprung in die Bundesliga schaffen.