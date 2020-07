Niederbayerischer Denkmalpreis für Villa Jungmeier in Straubing

Der diesjährige Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern geht an das Ehepaar Rudolf und Annegret Finkl aus Straubing. Das Bewertungsgremium würdigt damit die vorbildliche Instandsetzung der Villa Jungmeier durch das Ehepaar.

Denkmalpreis ist mit 7.500 Euro dotiert

1903/1904 wurde die Villa mit Nebengebäude für den Ziegelei-Fabrikbesitzer Fritz Jungmeier erbaut. 2007 erwarb das Ehepaar Finkl das Anwesen. Bei der Sanierung versuchten die Eheleute den Originalzustand des Gebäudes bestmöglich zu erhalten. Dafür wurden aufwendig spezielle Handwerksbetriebe und die richtigen Materialen wie Dachziegel, Kacheln oder Bodenbeläge gesucht. Der Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern ist mit 7.500 Euro dotiert.

Preis gibt es seit 2002

Seit 2002 zeichnet der Bezirk Niederbayern Hauseigentümer für herausragende Leistungen bei der Erhaltung ihres Baudenkmals mit dem Denkmalpreis aus. Der einstimmige Beschluss wurde in der Sitzung des Kultur-, Jugend- und Sportausschusses am Donnerstag unter dem Vorsitz von Bezirkstagsvizepräsident Thomas Pröckl gefasst. "Durch den unermüdlichen Einsatz von Dr. Rudolf und Annegret Finkl ist eine Instandsetzung von höchster Qualität gelungen", so der Bezirkstagsvizepräsident.