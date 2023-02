Niederbayerische Thermen öffnen ihre Saunen wieder

In den niederbayerischen Thermen öffnen ab Mittwoch wieder sämtliche Saunen. Sie waren aus Energiespargründen geschlossen. Die Zweckverbände der Thermen hatten jedoch beschlossen, die Saunen jetzt wieder komplett zu öffnen.

Neue Energiekonzepte für Thermen nötig

Für die Thermen werden jetzt Energiesparkonzepte entwickelt und erste Maßnahmen umgesetzt, sagte der Geschäftsführer der fünf öffentlichen Thermen in Niederbayern, Franz Altmannsperger dem BR. Man arbeite mit Gemeinden und Städten zusammen, um Nahversorgungsnetze zu nutzen und auf regenerative Energiequellen zurückgreifen zu können.

Die Thermen in Bad Griesbach im Kreis Passau und Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn werden bereits über Photovoltaikanlagen mit Energie versorgt. Außerdem wurde bereits energiesparendere Beleuchtung eingesetzt und die Wasserpumpen für das Thermalwasser werden ebenfalls im Rahmen des Energiekonzeptes überprüft.

Gäste freuen sich über Öffnung

In Bad Birnbach habe man in den vergangenen Monaten stark gemerkt, dass Gäste ausgeblieben sind, so ein Sprecher. Auf die geplante vollständige Saunaöffnung gab es schon erste freudige E-Mails und Anrufe.

Zu den fünf öffentlichen Thermen in Niederbayern zählen außerdem die Thermen in Bad Gögging, Bad Abbach und Bad Füssing.