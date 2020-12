Niederbayerische Sternsinger auf neuen Wegen

In diesen Tagen würden eigentlich Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und ihre Segenswünsche ausbringen. Corona macht ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Viele Bistümer setzen deshalb auf digitale Angebote und Spendenaufrufe. Auch bei Gottesdiensten kann für die Sternsinger-Aktion gespendet werden. In Buchhofen im Landkreis Deggendorf war das dem Pfarrverband zu wenig: Hier bitten die Sternsinger um Spenden "to-go".

Sternsinger-Aktion mal anders

Auf den ersten Blickst ist bei den Sternsingern in Buchhofen, das zum Bistum Passau gehört, alles wie immer: Der Turban sitzt, der Stern glänzt und am Weihrauch wird sowieso nicht gespart. Trotzdem muss die Sternsinger-Aktion der Ministranten heuer wegen Corona ganz anders ablaufen. "Normal würden wir von Haus zu Haus gehen, dass das dieses Jahr nicht geht, ist ganz verständlich. Aber ich finde es eine tolle Aktion, dass wir trotzdem die Leute sehen und für die Leute präsent sind", sagt Theresa Eckl, Ministrantin in Buchhofen.

Sternsinger mit Masken und Abstand

Um den Menschen auch in dieser schwierigen Zeit nahe zu sein, haben sie sich in der Nähe von Geschäften postiert, mit Masken und Abstand. Wer etwas spendet, kann sich den Haussegen der Sternsinger, in Form von Weihrauch und Kreide aus einem Korb, mitnehmen. Lukas Friedberger, der eigentlich nur kurz zum Metzger wollte, hat dafür den Sternsingern vor dem Geschäft gerne eine Spende da gelassen.