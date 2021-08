Niederbayerische Städte wollen Geflüchtete aufnehmen

Straubing will als Mitglied des Bündnisses "Sicherer Hafen" Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Und auch die Stadt Passau signalisiert ihre Bereitschaft, sollte es eine Anfrage aus dem Innenministerium geben. In Landshut wartet man auf eine Entscheidung der Regierung von Niederbayern.

Straubing stellt Wohnung und Appartements zur Verfügung

Kurzfristig könne man in Straubing eine Wohnung für eine mehrköpfige Familie sowie zwei bis drei Einzelappartements für ein bis zwei Personen zur Verfügung stellen. Die Verwaltung werde außerdem nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten suchen, heißt es von der Stadt. Der Ferienausschuss des Stadtrats werde am kommenden Dienstag darüber informiert.

Die Länderkoordinatoren des Bündnisses "Sicherer Hafen" tagen am Mittwoch und werden dann die Mitgliedsstädte über das weitere Vorgehen informieren. Straubings OB Markus Pannermayr (CSU) sagt:

"Wir stehen zu unserer Bereitschaft, unbürokratisch helfen zu wollen. (...) Gleichwohl unterstütze ich die Initiative des Deutschen Städtetags, der die Bundesregierung aufgefordert hat, rasch eine nationale Strategie für diese Herausforderung zu entwickeln." Straubings OB Markus Pannermayr (CSU)

Der Stadtrat in Straubing hatte im Juni 2020 beschlossen, dem Bündnis "Sicherer Hafen" beizutreten. Damit habe sich die Stadt als humanitäre Wertegemeinschaft "zur zusätzlichen Aufnahme von Menschen aus humanitären Notlagen bei entsprechend freien Kapazitäten und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen" bereit erklärt, heißt es.

Passau wartet auf Anfrage des Ministeriums

Aus Niederbayern gehört noch die Stadt Passau dem Bündnis an. Anders als München, Nürnberg oder Straubing will die Stadt Passau aber nur dann Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen, wenn das Bayerische Innenministerium Bedarf anmeldet und auf sie zukommt. "Wenn uns das Ministerium anfragt, werden wir entsprechend reagieren", sagte Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) dem BR. Proaktiv wolle sich die Stadt nicht anbieten, denn die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Abläufe gut funktionieren würden. Dupper sagt, Passau sei einer der Hauptabnehmer für Geflüchtete in ganz Bayern. Sowohl 2015 als auch nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria habe die Stadt viele Geflüchtete aufgenommen.

Landshut hält sich bereit

Aus der Stadt Landshut, die dem Bündnis nicht angehört, heißt es: "Die Stadt Landshut wird selbstverständlich auch Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen, soweit ihr von der Regierung von Niederbayern Kontingente zugewiesen werden." Die Regierung von Niederbayern wurde um eine Stellungnahme gebeten, hat bislang auf eine BR-Anfrage aber noch nicht reagiert.