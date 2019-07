Niederbayerische Reaktion auf das Aus von Manfred Weber

Manfred Weber (CSU) wird nicht der neue EU-Kommissionspräsident. Stattdessen soll Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Amt übernehmen. Diese Nachricht hat auch in Webers niederbayerischer Heimat für viel Wirbel gesorgt. Winfried Roßbauer (CSU), der zweite Bürgermeister von Webers Heimatgemeinde Wildenberg im Landkreis Kelheim, zeigte sich im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk mehr als enttäuscht:

"Wir finden es schlimm, was da passiert ist. Man hat die Demokratie mit Füßen getreten."

Es sei nicht in Ordnung, dass Europapolitik im Hinterzimmer ausgemacht werde, kritisierte Roßbauer. Man könne Weber nicht erst um das Amt ins Rennen schicken und dann andere Personalien ins Gespräch bringen. Bei der nächsten Wahl werde man dies in ganz Niederbayern merken, so Roßbauer.

Bundesverkehrsminister Scheuer "grenzenlos enttäuscht"

Der Bundesverkehrsminister und CSU-Bezirksvorsitzende Andreas Scheuer äußert sich in einem Statement ähnlich:

"Wir sind grenzenlos enttäuscht, dass Staats- und Regierungschefs, allen voran der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, sowohl die Person Manfred Weber als auch das gesamte demokratische Spitzenkandidatenmodell bekämpft haben. Unverantwortlich ist, dass sich Sozialdemokraten und Liberale im Europäischen Parlament der Unterstützung von Manfred Weber verweigert haben. Diese Missachtung des Wählervotums sorgt für Enttäuschung bei den Wählern. Das Europa der Bürger ist um Jahrzehnte zurückgeworfen."

Auch Vertreter anderer Parteien verwundert

Anton Atzenbeck sitzt für die ÖDP im Gemeinderat von Wildenberg. Auch er findet es schade, dass Weber aufgegeben hat:

"Weber hätte natürlich Bayern und Deutschland gut getan als Kommissionspräsident - er hätte unsere Region gestärkt."

Vor der Wahl habe Weber zu ihm gesagt, dass er davon ausgehe, dass es ein härterer Kampf werde und dass alles offen sei.

Zustände wie in der "Kreisklasse"

Der niederbayerische Grünen-Bundestagsabgeordnete Erhard Grundl aus Straubing kritisierte das Verfahren: "So läuft normalerweise die Besetzung von Präsidentenposten in der Kreisklasse. Unsäglich!", schrieb Grundl im Kurznachrichtendienst Twitter.