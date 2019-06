Seit heute Morgen herrscht in Teilen des Vodafone-Kabelglasfasernetzes in Niederbayern eine Störung. Betroffen sind rund 20.000 Haushalte im Raum Landshut, Deggendorf und Passau. Kunden von Vodafone in diesen Gebieten können derzeit weder via Festnetz telefonieren oder das Internet nutzen noch per Kabel Fernsehen. Auch das Polizeipräsidium Niederbayern und andere Polizeidienststellen sind betroffen und telefonisch nicht erreichbar. Die Notruf-Nummern 110 und 112 sind von der Störung allerdings nicht betroffen.

Ursache: Teilausfall in Betriebsstelle in Landshut

Ursache für die Störung ist laut Vodafone ein Teilausfall in der regionalen Betriebsstelle in Landshut. Die Techniker sind vor Ort und dabei, das defekte Bauteil auszuwechseln. Wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke Landshut heißt, wird es bis zum frühen Nachmittag dauern, bis die Störung behoben sein wird. Die Stadtwerke Landshut sind derzeit nicht erreichbar. Die Telefon-Störung betrifft zudem alle Betriebsstätten der Stadtwerke, einschließlich Stadtbad und Verkehrsbetrieb. Der Kundenservice im Kundenzentrum Altstadt 74 ist vor Ort und per E-Mail (inf@stadtwerke-landshut.de) erreichbar. Kunden, die eine Störung im Strom- oder Gasnetz melden möchten, sollen die 112 anrufen.