Niederbayerische Leichtathletikmeisterschaften in Plattling

Rund 430 Sportler aus ganz Niederbayern messen sich am Wochenende im Karl-Weinberger-Stadion in Plattling. Dort werden die Niederbayerischen Leichtathletik-Meisterschaften ausgetragen. Ausrichter ist der TSV Plattling. Unter anderem stehen die Disziplinen Kugelstoßen, Weitsprung, Speerwurf oder Hürdenlauf auf dem Programm, eingeteilt in den verschiedenen Altersklassen von U14 bis zum Erwachsenenbereich.

Eintritt kostenlos

Rund 120 ehrenamtliche Helfer aus dem Verein werden an den beiden Wettkampftagen mithelfen, erklärt Andreas Kiermeier vom TSV Plattling auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Der Eintritt in das Stadion ist kostenlos, der TSV Plattling hofft auf viele Zuschauer, die für Stimmung sorgen.