Niederbayerische Kurorte und die Angst vor dem zweiten Lockdown

Bäderorte in Not: Wegen der Corona-Pandemie mussten im Frühjahr Niederbayerns Thermen schließen. Auch wenn im Juni der Betrieb wieder langsam anlief, bekamen Hotels und Gastronomie die Folgen zu spüren. In Bad Griesbach im Kreis Passau würden viele einen zweiten Lockdown nicht überleben.

Gästezahl hat sich mehr als halbiert

Die Gäste in der Wohlfühltherme in Bad Griesbach kommen meistens über unterirdische Gänge aus den umliegenden Hotels in den Thermal- und Saunabereich. Normalerweise sind es am Tag 1.500 Badegäste und Wellnessfreunde. Die Zeiten haben sich geändert und somit auch die Ansprüche. Werkleiter Franz Altmannsperger rechnet momentan mit 600 bis 700 Besuchern: "Damit wäre ich schon zufrieden. Mehr werden es nicht."

Schadensbegrenzung nach dem Lockdown

Der Aufwand ist dennoch groß: Bademeister überwachen die Hygieneregeln, Mitarbeiter desinfizieren jede Liege. Den Gästen jede Unsicherheit nehmen, so die Devise. Nach dem Lockdown von März bis Juni ging das Geschäft in den Bäderorten im Sommer etwas besser. Trotzdem ist die Bilanz in diesem Jahr kaum mehr zu retten. Klar werde man ein Defizit machen, weiß Altmannsperger. Sollte das restliche Jahr noch gut laufen, sei das lediglich Schadensbegrenzung.

Ein Jahr zum Vergessen

Ein Jahr zum Vergessen - hört man auch von den Bad Griesbacher Hoteliers. Alois Hartl, Hotel-Pionier im Rottal, hat schon viel erlebt. Unter anderem die Gesundheitsreform, aber so etwas wie in diesem Jahr habe er noch nicht durchgemacht: vier Monate Totalschließung, viele Mitarbeiter in Kurzarbeit.

"Unser Hotel hatte trotzdem 150.000 Euro monatliche Grundkosten. Das holst Du nie wieder auf. Die meisten Wellnesshäuser haben Ihre Rücklagen bereits aufgebraucht." Alois Hartl, Hotelier im Rottal

Ein weiterer Lockdown wäre für viele Hotels in den niederbayerischen Kurorten der Todesstoß, mutmaßt Hartl. Bestätigung bekommt er von Irene Meyer-Jobst, die Hoteldirektorin im "Maximilian" ist. Eine weitere vorübergehende Schließung würde auch für ihren Betrieb das Aus bedeuten. Nicht einmal die Hälfte der Hotels würde überleben, so die Chefin.